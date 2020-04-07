Колобайк открыл сезон. В Минске появились первые велосипеды, позже установят самокаты

Источник материала: Tut.by

В Минске стали устанавливать первые в этом сезоне велосипеды без станций «Колобайк». Обещают, что самокаты появятся чуть позже. Как изменились тарифы и что появилось нового — в материале TUT.BY.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Велосипеды уже расставлены по Минску, более 200 штук отображаются в приложении. На заряде в Зеленом Лугу замечен один самокат.

Тарификация изменилась, сейчас поездка стоит 4 копейки в минуту + 50 копеек за старт. Шеринг самоката обойдется в 15 копеек в минуту + 1 рубль за старт поездки.

В компании поясняют, что средства с прошлого сезона останутся на счетах и будут сейчас расходоваться в первую очередь. Бонусы, которые были накоплены ранее, тоже сохранятся и будут использованы для погашения части стоимости поездки.

Новые функции и электровелосипеды

Функция пополнения кошелька в новом сезоне будет отменена — вместо этого поездку нужно будет оплатить по факту ее завершения с помощью банковской карты.

Также появятся возможности множественного бронирования и «Паузы» — приостановки поездки и ее возобновления.

Как мы и рассказывали ранее в новом сезоне на шеринг поставят электровелосипеды. Они появятся уже на следующей неделе. Руководитель «Колобайк» Вадим Осипчик рассказывал , такие велосипеды сделаны по китайскому образцу.

— Скорость переключать на них нельзя, он плавно помогает ехать со скоростью до 25 километров в час. После этого электродвигатель отключается, и если вы можете ехать на своей мускульной силе больше, то езжайте, но двигатель вам не поможет. Это сделано в целях безопасности.

Также компания оставила в соцсетях свое пожелание для поездок во время пандемии коронавируса.

— Команда «Колобайк» просит вас соблюдать меры безопасности, пользоваться антисептиком для обработки ручек на велосипеде перед началом и в конце поездки.