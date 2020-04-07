ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Колобайк открыл сезон. В Минске появились первые велосипеды, позже установят самокаты

07.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске стали устанавливать первые в этом сезоне велосипеды без станций «Колобайк». Обещают, что самокаты появятся чуть позже. Как изменились тарифы и что появилось нового — в материале TUT.BY.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Велосипеды уже расставлены по Минску, более 200 штук отображаются в приложении. На заряде в Зеленом Лугу замечен один самокат.

Тарификация изменилась, сейчас поездка стоит 4 копейки в минуту + 50 копеек за старт. Шеринг самоката обойдется в 15 копеек в минуту + 1 рубль за старт поездки.

В компании поясняют, что средства с прошлого сезона останутся на счетах и будут сейчас расходоваться в первую очередь. Бонусы, которые были накоплены ранее, тоже сохранятся и будут использованы для погашения части стоимости поездки.

Новые функции и электровелосипеды

Функция пополнения кошелька в новом сезоне будет отменена — вместо этого поездку нужно будет оплатить по факту ее завершения с помощью банковской карты.

Также появятся возможности множественного бронирования и «Паузы» — приостановки поездки и ее возобновления.

Как мы и рассказывали ранее в новом сезоне на шеринг поставят электровелосипеды. Они появятся уже на следующей неделе. Руководитель «Колобайк» Вадим Осипчик рассказывал, такие велосипеды сделаны по китайскому образцу.

— Скорость переключать на них нельзя, он плавно помогает ехать со скоростью до 25 километров в час. После этого электродвигатель отключается, и если вы можете ехать на своей мускульной силе больше, то езжайте, но двигатель вам не поможет. Это сделано в целях безопасности.

Также компания оставила в соцсетях свое пожелание для поездок во время пандемии коронавируса.

— Команда «Колобайк» просит вас соблюдать меры безопасности, пользоваться антисептиком для обработки ручек на велосипеде перед началом и в конце поездки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске стали устанавливать первые в этом сезоне велосипеды без станций «Колобайк». Обещают, что самокаты появятся чуть позже. Как изменились тарифы и что...
 
Новости дня
Новости
 
Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Лукашенко: о жизни Беларуси во время и после коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика