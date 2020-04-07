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Михаил Козлов: «Особой радости, что нас показывают в Европе по ТВ, не испытываю. Даже неловко немного за наши стадионы»

07.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов рассказал о внимании мира к чемпионату Беларуси.

«С одной стороны, положительно. Все смотрят, всем интересно. Нечего смотреть, поэтому хотя бы белорусский чемпионат смотрят. Сейчас включаешь зарубежный телеканал и комментаторы, которых обычно на Лиге чемпионов слышишь, комментируют наши команды. Много информации узнаю.

С другой стороны, везде чемпионаты остановили, а мы играем. Особой радости, что нас показывают в Европе по ТВ, не испытываю. Показывают и показывают. Столько стран смотрят на наши стадионы, даже неловко немного. С этим проблемы очень большие. А качество футбола, понятно, не самое высокое. Зато наш футбол искренний», – сказал Козлов.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов рассказал о внимании мира к чемпионату Беларуси.
 
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