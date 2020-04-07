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Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»
07.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые цифры он озвучивает на совещании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо. Если вы не должны там находиться, мы вас отпустим домой. Но 3, 5, сколько вы напишите, неделю – ты должен сидеть дома. Надо – давайте ужесточим. Я вижу только в этом единственную проблему.
О статистике и не только по годам Президент говорил не раз. Обещал озвучить. И сегодня цифры все услышали: в 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, от пневмоний – на 9 %.
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Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые цифры он...
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