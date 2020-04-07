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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с миссией ВОЗ на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».
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Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной...
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