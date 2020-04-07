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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с миссией ВОЗ на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».  

Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом

К слову, 7 апреля во Дворце Независимости детально обсудили эпидемиологическую обстановку в Беларуси, а также способность нашей системы здравоохранения противостоять распространению заразы XXI века.   

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной...
 
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