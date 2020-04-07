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Дарят цветы, доставляют еду. Как в мире благодарят врачей, которые сражаются с коронавирусом
07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медикам в это непростое время не до шуток. Вот лица врачей после суток работы в полной защите – костюме, респираторе, очках и перчатках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все во имя выздоровевших. В Беларуси их 54. Кстати, большая часть заразившихся COVID-19 переносит легко. Это порядка 80 %.
Докторам дарят тюльпаны, доставляют еду. Одним словом – ценят их круглосуточную работу на всех уровнях – и бригад скорой помощи, и врачей, и лаборантов.
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Новости Беларуси. Медикам в это непростое время не до шуток. Вот лица врачей после суток работы в полной защите – костюме, респираторе, очках и перчатках, сообщили в...
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