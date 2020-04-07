Кассы взаимопомощи и страхование медиков. Профсоюзные организации области вводят дополнительные механизмы поддержки

Источник материала: Вороновская газета





Из-за пандемии коронавируса экономическая активность во всем мире пошла на спад. Нелегко приходится и малому бизнесу, и крупным предприятиям. Поддержка сейчас нужна и работникам, и пожилым людям на самоизоляции, и врачам, которые на передовой сражаются с инфекцией. Что предпринимают профсоюзные организации, чтобы помочь, – в материале корреспондента «ГП».

ИЗ ПРОФСОЮЗНОЙ КАССЫ

Федерация профсоюзов Беларуси решила, что нужно создать так называемые «кассы взаимопомощи». Профсоюзы всех уровней, включая первички, отказались от не первостепенных расходов, а сэкономленные деньги направили на поддержку ветеранов труда, медиков и помощь работникам.

– 50 процентов профсоюзного бюджета направляется в кассу взаимопомощи, – пояснил председатель областного объединения профсоюзов Борис Козелков. – Такие кассы созданы на всех уровнях. Перенаправленные деньги расходуются на помощь работникам, которые оказались в тяжелом материальном положении или нуждаются в лечении, а также на покупку дезинфицирующих средств, масок, перчаток. Кроме того, каждая первичка перечисляет в кассу взаимопомощи районных профсоюзных организаций 2 процента от членских взносов. Выстраивается своего рода цепочка взаимопомощи. В ситуации, когда не справится первичка, на выручку придет район, область, республика.

Весомую помощь, по словам Бориса Козелкова, оказывает своим членам отраслевой профсоюз работников здравоохранения. Уже порядка 23 000 рублей он направил на покупку масок, перчаток, медицинских халатов, дезинфицирующих средств, инфракрасных термометров и других изделий, которые нужны врачам и медсестрам, чтобы обезопасить себя, работая с больными. На эти же цели деньги выделил республиканский комитет отраслевого профсоюза: 8500 рублей перечислены на счет областной инфекционной клинической больницы.

ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ

Многие пожилые люди решили прислушаться к рекомендациям врачей и на время самоизолироваться. Каждая профсоюзная первичка настроена на то, чтобы поддержать бывших работников своих предприятий и организаций. Профсоюзы по возможности выплачивают ветеранам труда матпомощь, покупают продуктовые наборы и дезсредства. Не забывают снабдить средствами защиты тех, кому по долгу службы приходится контактировать с пожилыми людьми. Это касается в первую очередь соцработников и продавцов автолавок.





– Отраслевой профсоюз работников торговли обеспечивает дезсредствами, масками и перчатками продавцов автолавок, которые обслуживают пожилых людей в деревнях, а профсоюз работников госучреждений маски, перчатки и дезсредства закупает для соцработников, оказывающих адресную помощь одиноким старикам на дому, – рассказал Борис Козелков.

СТРАХОВКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Врачи и медсестры рискуют своим здоровьем, спасая жизни. Федерация профсоюзов Беларуси на днях выступила с инициативой страховать медиков, которые работают с инфицированными больными и находятся в зоне риска, или выплачивать им материальную помощь из средств профсоюзных организаций.





– Это поможет медработникам чувствовать себя более защищенными, – пояснил Борис Козелков. – Сейчас обсуждается, как будет реализовываться инициатива. Отраслевой профсоюз изучает все возможности страхования, которые могут предложить белорусские страховые компании. Не исключено, что уязвимая категория медработников будет застрахована не только от коронавируса, но и других инфекционных заболеваний.

Матпомощь или страховка за счет профсоюзных взносов – что лучше? В первом случае выплаты получат все медики из определенной категории, во втором – только те, кто действительно заразится, однако сумма будет больше. Как подчеркнул Борис Козелков, к обсуждению вопроса подключились все медицинские первички.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/