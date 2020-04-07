"Возможно, скоро закрыться будет единственным выходом". Как живется в коронакризис арендаторам ритейла в Беларуси

Источник материала: realt.by

Текущая ситуация является уникальной для всего бизнеса, и для рынка коммерческой недвижимости в том числе. Еще несколько месяцев назад, планируя развитие на этот год, заключая новые договоры аренды на помещения , никто и предположить не мог, что во всем мире рухнет привычный образ жизни миллиардов человек, а используемые бизнес-модели окажутся полностью не рабочими. Беларусь, несмотря на то, что официально карантина и даже более мягких мер в виде ограничений всех массовых мероприятий нет, не стала исключением, и бизнес поставлен на грань выживания. Конечно, в первую очередь это касается туризма, сферы гостеприимства, ритейла. Хотя страдает уже и офисный рынок. К чему это ведет, рассказал Realt.by управляющий директор, партнер Colliers International Денис Четвериков.

- Про ритейл и закрытые минские кафе уже говорят достаточно много, однако до сих пор не было более или менее понятных и достоверных цифр, показывающих, как себя чувствуют белорусские арендаторы, чего можно ожидать дальше и какие в этой связи принимать меры. Следует отметить, что ситуация меняется каждый день, и то, что было верно на момент написания настоящего материала, завтра может стать уже неактуальным. Поэтому здесь отдельно рассмотрены исторические данные, известные на момент написания статьи сведения, а также прогнозы, - сделал оговорку эксперт. - Также характерно, что арендаторы чувствуют себя по-разному в торговых центрах и на стрит-ритейле - в помещениях с отдельным входом в центральной части города. Более сложная на сегодняшний день именно ситуация в торговых центрах, и именно о таких арендаторах и пойдет речь.

Если говорить усредненно для торговых центров Минска, то по многим категориям арендаторов падение выручки за 14-ю неделю 2020 года составило 70-80% плюс-минус 10%. При этом показатели в целом за март (что еще принимается в учет некоторыми девелоперами, но все больше становится просто частью истории), естественно, менее удручающие, и тут усредненные падения могут выглядеть, как 30-50%, хотя есть менее пострадавшие (практически без падений выручки) и более пострадавшие (досуг, общепит).

Характерно, что по ряду наиболее чувствительных категорий арендаторов снижение выручки идет со все ускоряющимся темпом (экспоненциально сокращается) и напоминает график роста инфицированных коронавирусом в мире, где количество случаев экспоненциально увеличивается. Так, по данным одного из операторов магазинов категории “обувь и одежда”, падение в одном из крупных ТРЦ Минска на 11-й неделе было небольшим, а вот спустя две недели уже можно было говорить о падении до 40%. В этой ситуации сложно прогнозировать что-либо оптимистичное и вести переговоры с арендодателями: ситуация меняется ежедневно, и запрошенная, например, сегодня скидка к ставке аренды 20% завтра уже не актуальна, т.к. для поддержания магазина на плаву требуется уже 40%, и так далее.

На третью неделю (13-я неделя 2020 г.) и далее подавляющее большинство арендаторов ощущало на себе сокращение как посещаемости, так и выручки. Помимо явлений самоизоляции и девальвации, добавился рост фактической безработицы и падение доходов населения. Статистики на этот счет, к сожалению, нет, но ряд компаний по всей стране отправили в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска своих сотрудников. Прогнозировать будущее людям стало сложно: неизвестно, будет ли завтра работа и зарплата. Эта ситуация также повлияла на траты в торговых центрах и магазинах, явившись дополнительным фактором снижения выручки общепита и магазинов.

На второй неделе марта (12-я неделя 2020 года) арендаторы ощутили влияние девальвации рубля. У кого-то рублевая выручка выросла (в первую очередь, бытовая техника и электроника), в основном же выручка в валютном выражении сразу просела примерно на 20%. К числу арендаторов с уменьшающимися посещаемостью и чеками добавились и традиционные: обувь, одежда.

Первая неделя марта (27 февраля в Беларуси был зафиксирован первый случай заболевания): влияние коронавируса отчетливо ощутили отдельные категории арендаторов - общепит (оффлайн), развлечения - кино, детские центры. При этом степень падения отличается для разных типов заведений: есть разница в падении между ресторанами, кофейнями и кальянными, сетевыми заведениями и нет, также важно - есть онлайн-доставка или нет.

На сегодня (точнее, принимая во внимание результаты работы за последнюю неделю марта) наиболее пострадавшими группами в ТРЦ являются: общепит, детские центры, кинотеатры. Однако ситуация меняется практически ежедневно, и, несмотря на то, что у ряда арендаторов еще есть возможность частично оплачивать счета сегодня, с высокой долей вероятности завтра такой возможности у них уже не будет, и арендаторы из второй группы перейдут в первую. Так, стремительно ухудшаются показатели таких категорий, как одежда, обувь. Хотя все зависит от дальнейшего развития ситуации: показатели заболеваемости, платежеспособность населения и готовность нести некоторые траты в связи с наступлением летнего сезона и прочее.

Тут следует отметить, что такая классификация очень условна: даже внутри одной группы (например, одежда) падение на одну и туже величину выручки (например, 40%) может иметь различные последствия: кто-то еще какое-то время сможет работать, а кто-то будет вынужден закрываться. Смысл в том, чтобы примерно обозначить наиболее пострадавшие категории арендаторов (хотя модели могут различаться, и некоторые арендаторы из других категорий могут чувствовать себя даже хуже), а также показать примерные масштабы потерь для различных арендаторов.

Текущая ситуация у арендодателей характерна тем, что она различна для разных категорий арендаторов и даже для разных операторов внутри одной категории. Мы, исходя из результатов работы арендаторов торговых центров за 14-ю неделю 2020 года, условно разделили всех на три группы:

Здесь следует отметить, что, как правило, вся отчетность, уплата аренды у нас всегда была привязана к месяцу. И если взять показатели работы сетей за март, то ситуация выглядит совсем по-другому: в целом цифры падения намного меньше, а у ряда категорий или отдельных сетей могут оказаться даже положительные результаты работы (бытовая техника, ювелирные). Однако такой подход не самый показательный, так как ситуация очень динамична и меняется ежедневно. Это как принимать решения о борьбе с вирусом исходя из ежемесячного мониторинга, а не ежедневного. Несмотря на то, что март в целом у некоторых был не таким провальным, учитывая падение выручки практически до нуля, апрель многие могут не пережить, поэтому для анализа здесь нужны более короткие временные интервалы: например, анализ и расчет аренды исходя из еженедельных отчетов. Что, возможно, сказать проще, чем сделать, т.к., например, у банков расчеты по выплате кредитов также происходят ежемесячно.

Что будет дальше

Ситуация как с коронавирусом, так и с показателями ритейлеров меняется ежедневно. По мнению ряда аналитиков, Беларусь еще не достигла пика эпидемии, и самое сложное еще только предстоит, а последствия для белорусского ритейла уже плачевные. Хотя, возможно, такого пика, как в Европе, в постсоветских странах может и не быть. Но, тем не менее, видимо, ситуация далее может ухудшаться, особенно в местах массового скопления людей, то есть в торговых центрах.

Это означает, что группа арендаторов, которые не могут нести операционные расходы, будет расти. При этом во многих случаях снижение аренды для таких арендаторов уже не поможет. Это связано с тем, что выручка должна покрывать ряд затрат арендатора. Для примера усредненную структуру затрат от выручки можно представить следующим образом: 10-20% аренда, 20-40% ФОТ, 10-20% маржа, а также расходы на закупку, эксплуатация и коммуналка, маркетинг и прочее.

В этой ситуации падение выручки более чем на 50% (а у ряда арендаторов падение уже более 80%) означает, что прибыли нет, возможности платить аренду нет и возможности платить зарплату всем сотрудникам также нет. В какой-то момент, когда на зарплаты и прочие расходы не хватает выручки (для различных операторов это разные цифры, но в данном примере - от 60% и более), магазину, чтобы не уйти в банкротство, нужно просто закрываться, распустив людей за свой счет и обнулив аренду. В этой ситуации даже нулевая ставка аренды не поможет, т.к. аренда обычно составляет до 30% от выручки, а если выручка просела, например, на 70%, то возникает вопрос по ресурсам для всех остальных расходов. Поэтому зачастую единственная мера для арендаторов с существенным падением выручки - закрытие точек с роспуском людей и нулевой арендой. Части арендаторов снижение аренды еще может помочь, но это, как правило, те, у кого снижение выручки не такое существенное, а таких арендаторов все меньше.

При этом если верить полученным усредненным показателям для выручки по большинству арендаторов, то снижение аренды на 20-30% уже мало кому поможет (некоторые арендаторы из третьей категории), особенно если учесть стремительное ухудшение ситуации. То есть с сохранением существующих тенденций мы идем к тому, что ряд магазинов, особенно что касается небольших сетей и индивидуальных предпринимателей, будет закрываться.

При этом с закрытием магазинов количество вопросов в сегменте не уменьшается: а что будет с девелоперами, с банками и прочими? Ведь если девелопер перестанет взимать арендную плату, то за счет чего платить кредит банку? Банки могут реструктуризировать кредиты, но существенно снизить кредитную нагрузку без посторонней поддержки банку также сложно. В странах, где введен карантин, такую поддержку оказывает государство, а далее государство обращается за помощью к мировому сообществу. У нас пока рассчитывать на государство не приходится: бизнес выживает самостоятельно - не благодаря, а вопреки.

Выводы

Сегодня никто не знает, что будет дальше, и далеко не у всех, даже крупных игроков есть план на срок более одного месяца. Однако в текущих обстоятельствах для стабилизации ситуации, во избежание нанесения ущерба ритейлу в целом, можно рекомендовать следующее:

Максимальная прозрачность информации. При этом информация необходима от всех сторон. Со стороны арендодателей: о посещаемости ТРЦ, затратах на эксплуатацию, маркетинг и прочее. Со стороны арендаторов: о выручке, конверсии и посещаемости магазинов.

Более короткие интервалы для анализа данных и оплаты аренды - месяц сегодня уже слишком долго, не все могут дожить до конца месяца.

Общение и переговоры: как ни странно, но, несмотря на то, что хотя бы на словах многие арендодатели и арендаторы готовы к переговорам, тем не менее, некоторые не готовы к конструктивному диалогу.

Взаимные компромиссы: ситуация сегодня такова, что каждая из сторон в отдельности не в состоянии в одиночку нести риски и убытки. Только совместно, только разделив бремя негативных последствий, бизнес сегодня может выжить. Это требует решений, основанных на реальных показателях, и понимания бизнес-моделей контрагентов. Некоторые арендодатели несут валютные расходы на кредиты, некоторые - нет, арендаторы не могут платить не то, что аренду, но и зарплату сотрудникам, и прочее. Поэтому переговорный процесс предполагает участие всех сторон: арендаторы, арендодатели, банки, государство.

В ближайший месяц с высокой долей вероятности ситуация может ухудшиться, что в ряде случаев может привести к необходимости закрывать точки продаж отдельных операторов. Возможно, это начнется уже на этой неделе, и ряд арендаторов будут вынуждены закрывать свои объекты. К этим решениям и сценариям нужно быть готовым всем сторонам: зачастую закрыть объект сегодня - единственный способ выжить, особенно для небольших сетей.

Дальнейшая работа над вопросами господдержки бизнеса.

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