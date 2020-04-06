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Борис Джонсон помещен в отделение реанимации из-за коронавируса

07.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.




Состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера.

Он также сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь.

"Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету команды его врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в больнице", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместно бороться с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.

Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
 
 
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.
 
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