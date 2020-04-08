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В Лидском районе нет подтвержденных случаев коронавируса, но медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе нет подтвержденных случаев коронавируса, но медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19

С момента появления в Беларуси коронавируса нового типа тесты на него делались только в Минске, но теперь биоматериалы жителей Лидского района проверяют и на базе областной лаборатории. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев. 

Под наблюдением врачей амбулаторно либо стационарно в Лидском районе находятся 360 человек. Из них 26 – контактные лица первого и второго уровня, остальные – прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных стран. Со 135 человек наблюдение уже снято.

Сейчас в районе нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но лидские медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19. Некоторую напряженность создает то, что соседний (Ивьевский район) уже столкнулся с появлением коронавируса.

Как рассказал главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, отрабатываются схемы действий при изменении ситуации у нас, отслеживается готовность оборудования, создается определенный резерв расходных материалов, прорабатывается вопрос медицинского страхования медперсонала, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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С момента появления в Беларуси коронавируса нового типа тесты на него делались только в Минске, но теперь биоматериалы жителей Лидского района проверяют и на...
 

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