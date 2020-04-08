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В Лидском районе нет подтвержденных случаев коронавируса, но медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19
08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info
Источник материала: Lida.Info
С момента появления в Беларуси коронавируса нового типа тесты на него делались только в Минске, но теперь биоматериалы жителей Лидского района проверяют и на базе областной лаборатории. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев.
Под наблюдением врачей амбулаторно либо стационарно в Лидском районе находятся 360 человек. Из них 26 – контактные лица первого и второго уровня, остальные – прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных стран. Со 135 человек наблюдение уже снято.
Сейчас в районе нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но лидские медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19. Некоторую напряженность создает то, что соседний (Ивьевский район) уже столкнулся с появлением коронавируса.
Как рассказал главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, отрабатываются схемы действий при изменении ситуации у нас, отслеживается готовность оборудования, создается определенный резерв расходных материалов, прорабатывается вопрос медицинского страхования медперсонала, сообщает
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В Лидском районе нет подтвержденных случаев коронавируса, но медики прорабатывают возможные сценарии развития событий и готовятся отреагировать на СОVID-19
С момента появления в Беларуси коронавируса нового типа тесты на него делались только в Минске, но теперь биоматериалы жителей Лидского района проверяют и на...
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