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Основатель Twitter пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

08.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом.


Фото: Reuters

«Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19», — написал Дорси в Twitter во вторник, 7 апреля.

43-летний предприниматель также отметил, что после победы над пандемией, фокус работы фонда переместится на проекты в области здравоохранения и образования для девочек, а также на реализацию концепции безусловного базового дохода.

Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small. Согласно этим данным, фонд уже совершил первое пожертвование: 100 тысяч долларов были перечислены благотворительной организации America’s Food Fund на проект по обеспечению продовольствием людей, затронутых пандемией коронавируса.

 
 
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Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small.
 
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