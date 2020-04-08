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Основатель Twitter пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом
08.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом.
«Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19», — написал Дорси
43-летний предприниматель также отметил, что после победы над пандемией, фокус работы фонда переместится на проекты в области здравоохранения и образования для девочек, а также на реализацию концепции безусловного базового дохода.
Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small. Согласно этим данным, фонд уже совершил
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Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small.
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