|
Кошка в Ухане 40 дней жила в пустой квартире: родила котят и съела всех рыбок в аквариуме
08.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Британская короткошёрстная кошка из китайского города Ухань осталась дома одна на 40 дней. Её хозяева попали в больницу с коронавирусом, пишет twizz.ru
Cупружеская пара была госпитализирована из-за коронавируса в конце января и 40 дней провела в больнице. Они не просили никого присмотреть за кошкой, потому что были уверены, что их квартира заражена.
Но перед отъездом в больницу хозяева оставили в доступном для кошки месте два больших открытых пакета с кормом, открыли двери на балкон, где стоял аквариум с черепахами и рыбками — там кошка могла найти фильтрованную воду.
Когда хозяева вернулись, они не представляли, что могло случиться с их питомцем.
Оказывается, за время их отсутствия кошка родила четверых котят и чувствовала себя хорошо, правда съела рыбок из аквариума и похудела вдвое.
Фото: Pear Video
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская короткошёрстная кошка из китайского города Ухань осталась дома одна на 40 дней. Её хозяева попали в больницу с коронавирусом, пишет twizz.ru Cупружеская пара...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)