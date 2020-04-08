ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кошка в Ухане 40 дней жила в пустой квартире: родила котят и съела всех рыбок в аквариуме

08.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кошка в Ухане 40 дней жила в пустой квартире: родила котят и съела всех рыбок в аквариуме

Британская короткошёрстная кошка из китайского города Ухань осталась дома одна на 40 дней. Её хозяева попали в больницу с коронавирусом, пишет twizz.ru

Cупружеская пара была госпитализирована из-за коронавируса в конце января и 40 дней провела в больнице. Они не просили никого присмотреть за кошкой, потому что были уверены, что их квартира заражена.

Но перед отъездом в больницу хозяева оставили в доступном для кошки месте два больших открытых пакета с кормом, открыли двери на балкон, где стоял аквариум с черепахами и рыбками — там кошка могла найти фильтрованную воду. 

Когда хозяева вернулись, они не представляли, что могло случиться с их питомцем.

Оказывается, за время их отсутствия кошка родила четверых котят и чувствовала себя хорошо, правда съела рыбок из аквариума и похудела вдвое.


Фото: Pear Video 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская короткошёрстная кошка из китайского города Ухань осталась дома одна на 40 дней. Её хозяева попали в больницу с коронавирусом, пишет twizz.ru Cупружеская пара...
 
Новости дня
Новости
 
Выезд из Уханя открыли. Город был на карантине больше двух месяцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика