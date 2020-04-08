Кошка в Ухане 40 дней жила в пустой квартире: родила котят и съела всех рыбок в аквариуме

Источник материала: ОНТ

Британская короткошёрстная кошка из китайского города Ухань осталась дома одна на 40 дней. Её хозяева попали в больницу с коронавирусом, пишет twizz.ru

Cупружеская пара была госпитализирована из-за коронавируса в конце января и 40 дней провела в больнице. Они не просили никого присмотреть за кошкой, потому что были уверены, что их квартира заражена.

Но перед отъездом в больницу хозяева оставили в доступном для кошки месте два больших открытых пакета с кормом, открыли двери на балкон, где стоял аквариум с черепахами и рыбками — там кошка могла найти фильтрованную воду.

Когда хозяева вернулись, они не представляли, что могло случиться с их питомцем.

Оказывается, за время их отсутствия кошка родила четверых котят и чувствовала себя хорошо, правда съела рыбок из аквариума и похудела вдвое.





Фото: Pear Video

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram