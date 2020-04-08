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Регбистка сборной Беларуси и медсестра: не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются числа зараженных и больных

08.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Регбистка сборной Беларуси и медсестра-анестезист Ольга Немкович рассказала об опасности коронавируса.




- Никто до конца не знает, чего ждать от этого вируса. Но в наших силах обезопасить себя. Сейчас точно не стоит посещать общественные места, переполненные гипермаркеты, вербные воскресенья. Я не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются количества зараженных и больных.

Причем труднее всего оказалось объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: "Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем". До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо.

- О чем мечтаете, когда все это закончится и можно будет вернуться к обычному укладу жизни?

- Честно? Пойти со своим отделением в полном составе и напиться! Хочу, чтобы все поскорее закончилось и все остались живы. А еще мечтаю вернуться к тренировкам и поехать домой в Вилейку. Очень соскучилась по родным, — цитирует Немкович tut.by.
 
 
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Регбистка сборной Беларуси и медсестра-анестезист Ольга Немкович рассказала об опасности коронавируса.
 
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