Регбистка сборной Беларуси и медсестра: не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются числа зараженных и больных













- Никто до конца не знает, чего ждать от этого вируса. Но в наших силах обезопасить себя. Сейчас точно не стоит посещать общественные места, переполненные гипермаркеты, вербные воскресенья. Я не понимаю, почему люди читают новости и не пугаются количества зараженных и больных.





Причем труднее всего оказалось объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: "Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем". До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо.





- О чем мечтаете, когда все это закончится и можно будет вернуться к обычному укладу жизни?





tut.by. - Честно? Пойти со своим отделением в полном составе и напиться! Хочу, чтобы все поскорее закончилось и все остались живы. А еще мечтаю вернуться к тренировкам и поехать домой в Вилейку. Очень соскучилась по родным, — цитирует Немкович



