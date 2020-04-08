Николай Золотов: «Было бы логичнее вообще не начинать чемпионат Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Николай Золотов поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не был отменен из-за коронавируса.

– В разгар мировой пандемии в Беларуси играют единственный чемпионат в Европе. Как к этому относиться?

– Было бы логичнее вообще не начинать чемпионат. Все-таки старт сезона, организация сборов и товарищеских матчей национальной команды в феврале были сделаны специально под матч сборной против Грузии. Сначала он перенесся на июнь, потом сдвинулся еще дальше. Возможно, стоило бы отложить начало чемпионата, чтобы отследить динамику заболеваний, все-таки сейчас она идет на спад только в Китае. Возможно, нужно было переждать вспышку. С другой стороны – в стране все работают. Тут нужно было узнать еще и мнение руководителей клубов. Допустим, они сказали бы игрокам: «На время карантина мы не будем платить вам зарплату, берите отпуск за свой счет». Думаю, футболисты были бы не очень довольны.

Давайте откровенно, чемпионат Беларуси точно не самый посещаемый турнир в мире. Из-за коронавируса на матчи высшей лиги ходит еще меньше людей. Возможно, если бы отложили старт чемпионата, люди бы соскучились по футболу и пошли на трибуны. Может быть тогда посещаемость нашего чемпионата выросла.

– На матчи третьего тура в среднем приходило по 357 зрителей…

– Не удивлюсь, если эта цифра оказалась завышенной. Я видел почти все матчи третьего тура. Мне показалось, в том же Солигорске на трибунах не было даже ста человек. На игре «Смолевичей» с «Витебском» примерно такая же история. Возможно, только на стадион и «Борисов-Арену» пришло чуть больше людей, – сказал Золотов в интервью Tribuna.com.

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