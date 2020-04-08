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Сбербанк: Минск не принимает жестких мер по борьбе с коронавирусом из-за ситуации в экономике

08.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси не прибегают к карантину для борьбы с коронавирусом из-за неблагоприятной экономической обстановки. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований Сбербанка России.

— Именно неблагоприятная экономическая обстановка, скорее всего, подталкивает руководство Беларуси к отказу от жестких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Беларусь осталась одной из немногих стран, не прибегнувших к карантину, изоляции населения и остановке предприятий, — пишут аналитики Сбербанка.

По их мнению, «вполне вероятно, что подобная стратегия несколько уменьшит глубину рецессии в этом году, но определенно не позволит ее избежать». Кроме того, «планам властей может помешать быстрый рост числа пострадавших от Covid19». «В таком случае, стране все же придется пойти по пути введения жестких ограничений, как это произошло, например, с Великобританией», заключают эксперты.

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По итогам двух месяцев 2020 года, белорусская экономика просела на 0,6%.

Для Минска получение российской нефти в апреле в большем количестве и наращивание выпуска нефтепродуктов «было критически важным условием снижения тяжести экономических проблем». «На текущий момент договоренности распространяются только на 1 месяц, поэтому говорить о полном урегулировании ситуации еще рано», считают аналитики Сбербанка РФ.

По официальным данным на 7 апреля 2020 года, на стационарном лечении в Беларуси находятся 794 зараженных коронавирусом, после прохождения лечения выздоровели 54 пациента, зарегистрировано 13 смертей.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь осталась одной из немногих стран, не прибегнувших к карантину, изоляции населения и остановке предприятий
 
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