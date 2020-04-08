«Защита должна быть железной». Эйсмонт рассказала об итогах совещания по коронавирусу

Источник материала: Tut.by

Совещание по коронавирусу не было спонтанным. Лукашенко перед ним две недели собирал информацию из разных источников. Об этом в программе новости «24 часа» на СТВ рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.



Наталья Эйсмонт. Фото: belros.tv

— Президент, безусловно, понимает всю серьезность ситуации и не скрывает, что, возможно, будет непросто. Одна из главных установок участникам совещания, которая прозвучала в финале, — не упрощаться. Сейчас в стране делается все, чтобы, пройдя этот непростой период, мы не получили еще больших проблем. Каких? Об этом глава государства сказал очень отчетливо: мы не знаем, каким будет мир после этой пандемии, — отметила Эйсмонт.

Что касается масок и средств защиты, то, по словам Эйсмонт, этот вопрос президент «держит на контроле крайне жестко».

— На закрытой части совещания после докладов о том, что организовывается, где и как, резюме было тем же, что и в присутствии журналистов — никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок.

Что касается врачей, то тут, как отметила пресс-секретарь, «защита должна быть железной».

— «Врач для нас драгоценность», — именно так это звучало в исполнении президента. Конечно, всем должны быть обеспечены те, кто работает в эпицентре. Но особое внимание президент обратил и на защищенность врачей, которые не оказывают помощь именно инфицированным больным, но могут с ними столкнуться, когда нет симптомов и те еще не знают о вирусе, — отметила Эйсмонт.

По ее словам, по поручению Лукашенко председатель Совета Республики Наталья Кочанова накануне совещания весь день ездила по больницам, поговорила с докторами. Проанализировав ее информацию Лукашенко «обозначил алгоритм работы и контроля: Минздрав обязан заставить главных врачей обеспечить сотрудников всем необходимым».

Эйсмонт также сообщила, что контроль на границах снижаться не будет. Жестко контролировать соблюдение всех правил поручено госсекретарю Совета безопасности.

— Что можно сказать по итогам совещания и какие выводы и напутствия дал глава государства? Главный центр работы — Минздрав. Все там. С сегодняшнего дня абсолютно подключены к процессам и местные органы власти, вся вертикаль. Они должны обеспечивать всем необходимым. Все мобилизованы, и все процессы на контроле держит президент. Стратегия и тактика определены.