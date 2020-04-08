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В Могилевской области 30 случаев коронавируса. Облисполком – ситуация стабильная

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На утро 8 апреля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Могилевской области достигло 30. За сутки заболевших стало больше на 9 человек. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов.

 

В Могилевской области 30 случаев коронавируса. Облисполком – ситуация стабильная
Иллюстративное фото

 

По словам Старовойтова, практически все эти люди уже находились в стационарах региона как контакты первого уровня. «Один пациент поступил к нам с пневмонией, еще один – с острой респираторной вирусной инфекцией. Все заболевшие получают необходимое лечение. Сегодня происходит определение эпидцепочки:  люди, которые с ними общались, тоже берутся под наблюдение».

Александр Старовойтов сказал, что в основном болезнь у всех пациентов протекает в легкой форме, тяжелых случаев среди заболевших коронавирусом нет.

Из 30 человек двое нуждаются в кислородной поддержке — она  осуществляется не аппаратом ИВЛ, а кислородной маской.

 


 
 
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  На утро 8 апреля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Могилевской области достигло 30. За сутки заболевших стало больше на 9 человек. Об...
 
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