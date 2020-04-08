В Могилевской области уже 30 случаев коронавируса. Тяжелых нет

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В Могилевской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 9 человек. В основном заболевание протекает в легких формах, сообщает ТРК «Могилев».



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По словам начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, практически все пациенты, у которых недавно выявлен вирус, уже были в стационарах области, являясь контактами первого уровня. По одному человеку поступили в больницы с пневмонией и острой вирусной инфекцией. Сейчас происходит определение эпидцепочки: берутся под наблюдение люди, которые общались с заболевшими.

Как подчеркивают медики, тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. В основном заболевание протекает в легких формах.

Из 30 заболевших только двое нуждаются в кислородной поддержке, причем это связано не с аппаратами искусственной вентиляции легких, а с так называемыми кислородными масками для того, чтобы заболевание протекало легче и выздоровление наступало быстрее.

Напомним, случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Кричеве, Славгороде, Кировске, Бобруйске, Могилеве и Могилевском районе . В основном случаи завозные. Среди пациентов — врачи и студенты, побывавшие на Витебщине, трудовые мигранты, вернувшиеся из Москвы, также контактировавшие с ними.