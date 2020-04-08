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В Могилевской области уже 30 случаев коронавируса. Тяжелых нет
08.04.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 9 человек. В основном заболевание протекает в легких формах,
По словам начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, практически все пациенты, у которых недавно выявлен вирус, уже были в стационарах области, являясь контактами первого уровня. По одному человеку поступили в больницы с пневмонией и острой вирусной инфекцией. Сейчас происходит определение эпидцепочки: берутся под наблюдение люди, которые общались с заболевшими.
Как подчеркивают медики, тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. В основном заболевание протекает в легких формах.
Из 30 заболевших только двое нуждаются в кислородной поддержке, причем это связано не с аппаратами искусственной вентиляции легких, а с так называемыми кислородными масками для того, чтобы заболевание протекало легче и выздоровление наступало быстрее.
Напомним, случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в
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За сутки выявили еще 9 человек с коронавирусной инфекцией.
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