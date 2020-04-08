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В борьбе с COVID-19 в Беларуси задействованы 25 тысяч медиков

08.04.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19  в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Кроме того, в профильном ведомстве отметили: уже проведены около 46 тысяч тестов на коронавирус. Работают 13 лабораторий.

На стационарном лечении  976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппаратом искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. 77 человек выздоровели и выписаны из больниц. За сутки новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
 
 
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Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19  в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом...
 
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