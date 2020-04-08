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В борьбе с COVID-19 в Беларуси задействованы 25 тысяч медиков
08.04.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБолее 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Кроме того, в профильном ведомстве отметили: уже проведены около 46 тысяч тестов на коронавирус. Работают 13 лабораторий.
На стационарном лечении 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппаратом искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. 77 человек выздоровели и выписаны из больниц. За сутки новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
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Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом...
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