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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В борьбе с COVID-19 в Беларуси задействованы 25 тысяч медиков Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом...

Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Кроме того, в профильном ведомстве отметили: уже проведены около 46 тысяч тестов на коронавирус. Работают 13 лабораторий.На стационарном лечении 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппаратом искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. 77 человек выздоровели и выписаны из больниц. За сутки новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.