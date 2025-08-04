Средства после укусов насекомых обогнали купальники: тренды летних покупок на Ozon.by

Источник материала: ProBusiness

04 августа 2025 г. — С наступлением тепла белорусы начали активно готовиться к отдыху. Уже в самом начале летнего сезона на Ozon.by вырос спрос на пляжные товары, снаряжение для походов, вещи для поездок на дачу, а также для комфортных путешествий на дальние расстояния. Что неожиданного можно было встретить в корзинах покупателей в мае-июне этого года — в аналитике от Ozon Беларусь.

Рекордные темпы роста: какие товары взлетели в продажах этим летом

С наступлением теплого сезона в Беларуси отмечается повышенная активность комаров и других насекомых, что отразилось и на покупательском поведении. Так, согласно данным Ozon.by, спрос на средства после укусов насекомых в мае-июне 2025 года продемонстрировал рекордный рост — более чем в 6 раз по сравнению с мартом и апрелем. Очевидно, что они становятся обязательным элементом летней аптечки белорусских потребителей, ведь такого резкого взлета продаж не показала ни одна другая категория.

Второе место в топе самых быстрорастущих категорий неожиданно заняли водонепроницаемые чехлы для телефонов, спрос на которые увеличился в 2,5 раза с началом отпускного сезона по сравнению с мартом-апрелем. Любопытно, что защитные аксессуары обогнали по росту продаж даже купальники. Это говорит о том, что белорусы любят отдыхать у воды и заранее заботятся о сохранности техники: защита для гаджетов становится частью стандартной летней экипировки.

Традиционные летние товары тоже не остались без внимания: спрос на зонты от солнца, шезлонги и полотенца-покрывала показал рост среди белорусов почти в 2,5 раза, на купальники и плавки – почти вдвое.

Бестселлеры лета: что белорусы покупали чаще всего

Абсолютным лидером старта отпускного сезона стала летняя одежда — футболки, юбки и шорты продемонстрировали шестикратный рост продаж на Ozon.by по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном выражении и пятикратный – в денежном.

Вторую позицию в рейтинге продаж во время отпускного периода заняли товары, созданные специально для комфорта детей в дороге. Категория развлечений для маленьких путешественников, включающая компактные раскраски и специальные игрушки для самолета, демонстрирует почти трехкратный рост как в штучном, так и в денежном выражении в годовом сопоставлении. Такая динамика красноречиво свидетельствует: современные родители уделяют особое внимание организации детского досуга во время поездок.

Однако особого внимания заслуживает категория летней обуви, которая закрывает топ-3 самых популярных по продажам товаров в отпускной период: её стали покупать в 23,5 раза больше в мае-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Взрывной рост говорит о том, что белорусы не только активно готовятся к летнему сезону, но и по-настоящему оценили удобство онлайн-шопинга. Такая динамика ярко свидетельствует о переходе потребителей на цифровые каналы покупки даже для таких важных категорий, как обувь, где традиционно предпочитали примерку в офлайн-магазинах.

Комфорт имеет цену: товары с самым заметным подорожанием в чеке

Анализ динамики среднего чека выявил ключевые изменения в потребительских предпочтениях жителей Беларуси. На первом месте оказалась забота о безопасности: по сравнению с весенними месяцами самый значительный рост (+128%) зафиксирован в категории таблеток для очистки воды. Этот показатель не только стал абсолютным лидером, но и наглядно демонстрирует новый тренд на осознанный подход к подготовке путешествий.

На втором месте – замки для чемоданов, где средний чек вырос на 28%. Такой рост объясняется резким увеличением спроса на умные замки, оснащенные GPS-трекингом и цифровыми системами защиты. Покупатели готовы платить больше за современные решения, обеспечивающие полный контроль над багажом на протяжении всего путешествия.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте туристического снаряжения, где средний чек увеличился на 14%. Вместо традиционных моделей белорусы все чаще выбирают специализированное оборудование: ультралегкие палатки из инновационных материалов, термосы с точным поддержанием температуры и спальные мешки с системой климат-контроля.

Тренды лета 2025 свидетельствуют о качественной трансформации потребительского поведения: казахстанцы выбирают на Ozon.by не отдельные товары для отдыха, а комплексные решения — от защиты здоровья до создания идеальной отпускной атмосферы. Эти тенденции указывают на зрелость цифрового потребительского рынка Беларуси: покупатели все чаще доверяют маркетплейсам, где можно одним кликом собрать весь отпуск — от купальников до палатки для кемпинга.