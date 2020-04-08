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Экономика Германии в состоянии шока из-за карантина в связи с COVID-19: ВВП во II квартале упадет на 9,8%
08.04.2020 12:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Крупнейшее за последние 50 лет квартальное падение экономики ожидает Германию. Об этом предупредили эксперты ведущих немецких исследовательских центров на фоне новостей о том, что власти этой страны пока не рассматривают возможности ослабления карантина в связи с корнавирусом.
ВВП Германии во втором квартале 2020 года может упасть на 9,8%, и это будет сильнейшее квартальное падение с 1970-го года, когда начали считать эти показатели,
«Пандемия коронавируса вызовет тяжелую рецессию в Германии. Экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%», – сказано в докладе.
Отчет подготовили специалисты Института экономических исследований (DIW), института Ifo, Института мировой экономики (IfW), Института исследования экономики им. Лейбница (IWH) и Института по изучению экономики RWI.
Экономисты считают, что последствия распространения коронавируса и введенного карантина наиболее ощутимы будут на рынке труда: безработица подскочит до 5,9%.
По подсчетам аналитиков, в первом квартале 2020 года ВВП Германии сократится на 1,9%, если сравнить с тем же периодом 2019-го. Официальная статистика за первый квартал будет представлена 15 мая.
Во втором квартале ВВП упадет на 9,8% вследствие тех мер, которые немецкие власти приняли, чтобы не допустить распространения COVID-19. В стране прекратили производство продукции, закрыли торговые точки и другие заведения.
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Экономика Германии в состоянии шока из-за карантина в связи с COVID-19: ВВП во II квартале упадет на 9,8%
Крупнейшее за последние 50 лет квартальное падение экономики ожидает Германию. Об этом предупредили эксперты ведущих немецких исследовательских центров на фоне...
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