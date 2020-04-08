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В России возобновили работу некоторые предприятия

08.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно  системообразующие организации, остановка которых грозит регионам экономическим коллапсом.

Власти Китая открыли выезд из Уханя

Тем временем в Китае полностью сняты ограничения на въезд и выезд из Уханя. Люди, которые более чем на два месяца застряли в городе, разъезжаются по стране. На вокзалах образовались толпы: Ухань покинули 65 тысяч человек. Накануне в Китае впервые не зарегистрировали ни единой смерти от коронавируса.

 
 
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В России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно  системообразующие организации, остановка которых грозит...
 
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