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Власти Китая открыли выезд из Уханя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России возобновили работу некоторые предприятия В России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно системообразующие организации, остановка которых грозит...

В России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно системообразующие организации, остановка которых грозит регионам экономическим коллапсом.Тем временем. Люди, которые более чем на два месяца застряли в городе, разъезжаются по стране. На вокзалах образовались толпы: Ухань покинули 65 тысяч человек. Накануне в Китае впервые не зарегистрировали ни единой смерти от коронавируса.