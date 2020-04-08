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В России возобновили работу некоторые предприятия
08.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно системообразующие организации, остановка которых грозит регионам экономическим коллапсом.
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В России возобновили работу некоторые промышленные и строительные предприятия. Это преимущественно системообразующие организации, остановка которых грозит...
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