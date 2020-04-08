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Как отличить грипп от коронавируса, рассказали в Минздраве

08.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отличить грипп от коронавируса, рассказали в Минздраве

Чем отличается коронавирус от гриппа, рассказали эксперты во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». На вопросы белорусов отвечали министр здравоохранения и два главврача столичных больницы.

По словам главного врача городской клинической больницы Минска, председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова, главное отличие коронавируса от гриппа – в инкубационном периоде.

«У гриппа инкубационный период –2-3 дня, проконтактирует человек – заболевает быстрее, картина заболевания ярче резкое: резко поднимается температура, озноб, жар. При коронавирусе инкубационный период длиннее, получается где-то 6-7 дней, клиническая картина развивается постепенно. Сначала появляются признаки респираторной инфекции(заложенность, дискомфорт, кашель, изменение обоняния, в последующем присоединяются признаки интоксикации», – сказал Шевцов.

Тем временем глава Минздрава Владимир Караник добавил, что еще одно важное отличие в симптомах – это насморк. Он характерен только для гриппа.

 

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Теги: Минск
 
 
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Чем отличается коронавирус от гриппа, рассказали эксперты во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». На вопросы белорусов отвечали...
 
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