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Как отличить грипп от коронавируса, рассказали в Минздраве
08.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Чем отличается коронавирус от гриппа, рассказали эксперты во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». На вопросы белорусов отвечали министр здравоохранения и два главврача столичных больницы.
По словам главного врача городской клинической больницы Минска, председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова, главное отличие коронавируса от гриппа – в инкубационном периоде.
«У гриппа инкубационный период –2-3 дня, проконтактирует человек – заболевает быстрее, картина заболевания ярче резкое: резко поднимается температура, озноб, жар. При коронавирусе инкубационный период длиннее, получается где-то 6-7 дней, клиническая картина развивается постепенно. Сначала появляются признаки респираторной инфекции(заложенность, дискомфорт, кашель, изменение обоняния, в последующем присоединяются признаки интоксикации», – сказал Шевцов.
Тем временем глава Минздрава Владимир Караник добавил, что еще одно важное отличие в симптомах – это насморк. Он характерен только для гриппа.
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Чем отличается коронавирус от гриппа, рассказали эксперты во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». На вопросы белорусов отвечали...
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