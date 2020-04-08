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Гончаренко проводит карантин за готовкой драников

08.04.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что во время карантина занялся приготовлением драников.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

#stayhome Хорошего настроения, друзья!

Публикация от Ганчаренко Виктор (@gancharenko.viktar) 8 Апр 2020 в 1:41 PDT

«Как же во время вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо — драники? Вкус детства», — сказал Гончаренко.

Напомним, что чемпионат России приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.

ЦСКА Виктора Гончаренко сейчас занимает пятое место.

 
 
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что во время карантина занялся приготовлением драников.
 
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