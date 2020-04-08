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Гончаренко проводит карантин за готовкой драников
08.04.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что во время карантина занялся приготовлением драников.
«Как же во время вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо — драники? Вкус детства», — сказал Гончаренко.
Напомним, что чемпионат России приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.
ЦСКА Виктора Гончаренко сейчас занимает пятое место.
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что во время карантина занялся приготовлением драников.
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