У 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС, подтвердили COVID-19,

Факты о положительных тестах на коронавирус и госпитализации 15 работников БелАЭС из России подтвердил глава белорусского Минздрава Владимир Караник на брифинге 8 апреля.

По его словам, все граждане, приехавшие других стран для работы на БелАЭС, проходят лабораторное обследование и отправляются на карантин.

Так что россияне, как и другие иностранцы, к работам не приступали.

Как пояснил министра здравоохранения, накануне на совещании у президента обсуждался в том числе вопрос строительства АЭС с точки зрения текущей ситуации.

По его словам, все граждане, приехавшие других стран для работы на БелАЭС, проходят лабораторное обследование и отправляются на карантин.

Караник отметил, что у группы строителей повторное лабораторное тестирование действительно дало положительный результат. «На сегодня они все госпитализированы», – добавил он.

О факте заражения 15 приехавших из России на БелАЭС работников в среду сообщил Гродненский облздрав. Клинические симптомы заболевания отсутствуют. Специалисты устанавливают контакты первого уровня, чтобы изолировать этих людей.