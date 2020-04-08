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У 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС, подтвердили COVID-19,
08.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Факты о положительных тестах на коронавирус и госпитализации 15 работников БелАЭС из России подтвердил глава белорусского Минздрава Владимир Караник на брифинге 8 апреля.
По его словам, все граждане, приехавшие других стран для работы на БелАЭС, проходят лабораторное обследование и отправляются на карантин.
Так что россияне, как и другие иностранцы, к работам не приступали.
Как пояснил министра здравоохранения, накануне на совещании у президента обсуждался в том числе вопрос строительства АЭС с точки зрения текущей ситуации.
По его словам, все граждане, приехавшие других стран для работы на БелАЭС, проходят лабораторное обследование и отправляются на карантин.
Караник отметил, что у группы строителей повторное лабораторное тестирование действительно дало положительный результат. «На сегодня они все госпитализированы», – добавил он.
О факте заражения 15 приехавших из России на БелАЭС работников в среду сообщил Гродненский облздрав. Клинические симптомы заболевания отсутствуют. Специалисты устанавливают контакты первого уровня, чтобы изолировать этих людей.
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Факты о положительных тестах на коронавирус и госпитализации 15 работников БелАЭС из России подтвердил глава белорусского Минздрава Владимир Караник на брифинге 8...
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