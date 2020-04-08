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«Максим» внедрил тарифы для дистанционных покупок и доставки

08.04.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Теперь пользователи сервиса смогут заказать курьерскую доставку, а также попросить водителей купить и привезти необходимые вещи. В условиях пандемии коронавируса ожидается, что тарифы будут особенно актуальны.

Тарифы «Курьер» и «Купим и привезем» действуют во всех 15 городах работы сервиса в Беларуси. По цене «Курьер» соответствует тарифу «Эконом» и предполагает доставку до подъезда. В пожеланиях к заказу можно попросить о доставке от двери до двери, доплатив 2 белорусских рубля. В комментариях пользователи указывают дополнительную информацию, например, что именно необходимо доставить.

«Купим и привезем» дороже «Эконома» на 2 белорусских рубля – это надбавка за дополнительную услугу покупки. В комментарии нужно написать список товаров и предоставить водителю деньги для их оплаты с помощью банковского перевода. После покупки водитель предъявит чек.

"Сейчас люди отправляют с водителями посылки, личные вещи, просят забрать еду из кафе. Самые популярные покупки – продукты, безрецептурные аптечные товары, какие-либо предметы первой необходимости. В дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, тарифы останутся. Мы ожидаем, что они будут востребованы независимо от карантина", – говорит руководитель сервиса «Максим» в Беларуси Сергей Курневич.

Заказы по новым тарифам можно оформлять не только для себя, но и для других людей. Для этого в пожеланиях нужно указать телефон этого человека, чтобы он смог общаться с водителем и получать уведомления. Опция пригодится, например, если нужно проявить заботу о родственниках и привезти им необходимые вещи или сделать сюрприз друзьям.

Отметим, что в условиях пандемии водители соблюдают меры профилактики, рекомендованные ВОЗ.

 
 
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Теперь пользователи сервиса смогут заказать курьерскую доставку, а также попросить водителей купить и привезти необходимые вещи. В условиях пандемии...
 
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