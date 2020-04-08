ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ветераны говорят: должен быть». Как в Минске смотрят на идею Москвы не звать ветеранов на парад

08.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве Кремль назвал рискованным. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поскольку речь идет о возрастной группе риска, что касается 9 Мая, то, какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 января 2020 года, в Беларуси числится 5217 ветеранов Великой Отечественной войны (с инвалидами Великой Отечественной войны).

В Минске же продолжаются репетиции парада. В конце марта Александр Лукашенко заявил, что праздничные мероприятия в стране по случаю Дня Победы отменять не будут. Президент даже планирует успеть утром 9 мая на парад в Москву, а вечером вернуться на парад в Минск.

— Мы должны это сделать и на высочайшем уровне провести это мероприятие, чтобы и дети наши, и весь мир видел — мы помним. Потому что Беларусь — это живой памятник той страшной войны. Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны, — заявил Лукашенко.

Белорусское общественное объединение ветеранов вопрос о том, чтобы отменить парад или не приглашать на него ветеранов обсуждало, но, как подчеркивают в организации, это должно быть политическое решение.

— Вопрос обсуждался, но решение ведь принимается не нами. Надо подождать. Отменить мероприятие намного легче, чем потом его организовать, — рассказал TUT.BY первый заместитель председателя объединения Юрий Луцик.

— А ваша организация как сама относится к этому вопросу? Ведь ветеранов осталось не так много, и такое решение — не оскорбление, это забота о них.

— Это вы так воспринимаете. А я разговаривал с ветеранами и они говорят: как это у нас не будет парада? Мы воевали, для нас это праздник, большего праздника нет, мы пойдем. Пусть это у них там не будет, а у нас парад должен быть.

— Но, может, они так говорят, потому что неправильно информированы об опасности коронавируса, и не знают, что во всем мире из-за него каждый день умирает несколько тысяч человек?

— А сколько людей ежедневно умирает от рака, а в авариях? Я не готов этот вопрос обсуждать. Это [отмена парада] политическое решение, которое должны принимать политики, не мы. Навязывать свою точку зрения людям, принимающим решение, неправильно, потому что мы знаем очень мало, а для принятия такого решения надо оценить ситуацию со всех сторон, — считает Луцик.

Напомним, в Беларуси с начала вспышки коронавируса на 8 апреля зафиксировано 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее сообщалось о 13 смертях.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжаются репетиции парада. В конце марта Александр Лукашенко заявил, что праздничные мероприятия в стране по случаю Дня Победы отменять не будут....
 
Новости дня
Новости
 
«Максим» внедрил тарифы для дистанционных покупок и доставки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика