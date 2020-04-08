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«Ветераны говорят: должен быть». Как в Минске смотрят на идею Москвы не звать ветеранов на парад
08.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве Кремль назвал рискованным. Как
В Минске же
— Мы должны это сделать и на высочайшем уровне провести это мероприятие, чтобы и дети наши, и весь мир видел — мы помним. Потому что Беларусь — это живой памятник той страшной войны. Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны, — заявил Лукашенко.
Белорусское общественное объединение ветеранов вопрос о том, чтобы отменить парад или не приглашать на него ветеранов обсуждало, но, как подчеркивают в организации, это должно быть политическое решение.
— Вопрос обсуждался, но решение ведь принимается не нами. Надо подождать. Отменить мероприятие намного легче, чем потом его организовать, — рассказал TUT.BY первый заместитель председателя объединения Юрий Луцик.
— А ваша организация как сама относится к этому вопросу? Ведь ветеранов осталось не так много, и такое решение — не оскорбление, это забота о них.
— Это вы так воспринимаете. А я разговаривал с ветеранами и они говорят: как это у нас не будет парада? Мы воевали, для нас это праздник, большего праздника нет, мы пойдем. Пусть это у них там не будет, а у нас парад должен быть.
— Но, может, они так говорят, потому что неправильно информированы об опасности коронавируса, и не знают, что во всем мире из-за него каждый день умирает несколько тысяч человек?
— А сколько людей ежедневно умирает от рака, а в авариях? Я не готов этот вопрос обсуждать. Это [отмена парада] политическое решение, которое должны принимать политики, не мы. Навязывать свою точку зрения людям, принимающим решение, неправильно, потому что мы знаем очень мало, а для принятия такого решения надо оценить ситуацию со всех сторон, — считает Луцик.
Напомним, в Беларуси с начала вспышки коронавируса
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В Минске продолжаются репетиции парада. В конце марта Александр Лукашенко заявил, что праздничные мероприятия в стране по случаю Дня Победы отменять не будут....
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