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В Silver Screen cinemas не дождались рекомендаций от властей и временно закрывают два кинотеатра
08.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Частная киносеть Silver Screen cinemas на время приостанавливает работу двух своих кинотеатров. С 9 апреля кинозалы в ТРЦ Galileo и ТРЦ ARENA city будут закрыты. А в кинотеатре
В условиях эпидемии столичные кинотеатры терпят ощутимые убытки, в частности сеть Silver Screen cinemas. Сборы у них упали на 80% по сравнению с прошлым месяцем, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 95%. На большом экране кино смотрят критично мало людей еще и потому, что все громкие премьеры весны были
Директор репертуарного планирования Silver Screen cinemas Анастасия Орловская поделилась с TUT.BY, что кинотеатры в целом не получают никаких определенных рекомендаций от городских властей, кроме советов соблюдать расстояние в полтора метра между посетителями и других общих рекомендаций.
— Нам остается непонятным, почему администрации некоторых районов Минска
В кинотеатре VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall, который продолжит работать, с завтрашнего дня запустят услугу «Личный кинотеатр» для индивидуального пользования залами. Подробное описание, что это за услуга, появится немного позже.
Решение о добровольном закрытии приняли не только в Silver Screen cinemas. С понедельника сеть частных кинотеатров «АртКинотеатр» тоже временно
Напомним, что вчера в Сети
Мы обратились к первому заместителю главы администрации Заводского района Николаю Полякову, за подписью которого вышел документ для руководителей предприятий Заводского района. Чиновник оставил без комментариев вопрос TUT.BY о том, почему рекомендуется приостановить работу кальянных и бильярдных, а кинотеатров — нет. Он также не стал комментировать, почему почти во всем мире для снижения распространения COVID-19 в первую очередь закрыли кинотеатры, а в нашей стране они до сих пор могут работать.
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Частная киносеть Silver Screen cinemas на время приостанавливает работу двух своих кинотеатров. С 9 апреля кинозалы в ТРЦ Galileo и ТРЦ ARENA city будут закрыты. А в кинотеатре VOKA cinema...
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