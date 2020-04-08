В Silver Screen cinemas не дождались рекомендаций от властей и временно закрывают два кинотеатра

Источник материала: Tut.by

Частная киносеть Silver Screen cinemas на время приостанавливает работу двух своих кинотеатров. С 9 апреля кинозалы в ТРЦ Galileo и ТРЦ ARENA city будут закрыты. А в кинотеатре VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall , который продолжит работать, с завтрашнего дня запустят услугу «Личный кинотеатр» для индивидуального пользования залами.



Кинотеатр Silver Screen в ТЦ Galileo. Фото: TUT.BY

В условиях эпидемии столичные кинотеатры терпят ощутимые убытки, в частности сеть Silver Screen cinemas. Сборы у них упали на 80% по сравнению с прошлым месяцем, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 95%. На большом экране кино смотрят критично мало людей еще и потому, что все громкие премьеры весны были перенесены . При этом сеть вынуждена решать острые вопросы арендных каникул и отсрочек выплат кредиторам, что ставит их бизнес на грань выживания.

Директор репертуарного планирования Silver Screen cinemas Анастасия Орловская поделилась с TUT.BY, что кинотеатры в целом не получают никаких определенных рекомендаций от городских властей, кроме советов соблюдать расстояние в полтора метра между посетителями и других общих рекомендаций.

— Нам остается непонятным, почему администрации некоторых районов Минска предписывают закрыть кальянные и клубы, а кинотеатры — нет. Тем не менее сегодня мы все-таки решили самостоятельно на время приостановить деятельность двух кинотеатров (в ТРЦ Galileo и ТРЦ ARENA city ) с 9 апреля.



Зал ScreenX в кинотеатре VOKA cinema. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В кинотеатре VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall, который продолжит работать, с завтрашнего дня запустят услугу «Личный кинотеатр» для индивидуального пользования залами. Подробное описание, что это за услуга, появится немного позже.

Решение о добровольном закрытии приняли не только в Silver Screen cinemas. С понедельника сеть частных кинотеатров «АртКинотеатр» тоже временно приостановила работу, как и крупные государственные кинотеатры «Октябрь» , «Москва» и Дом кино , которые не работают уже с 2 апреля. Как долго продлится эта мера, пока неизвестно.

Напомним, что вчера в Сети появился документ от администрации Заводского района города Минска, в котором рекомендуется приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных и компьютерных клубов. Кинотеатров, которые также являются местами массового пребывания людей, в этом списке нет.

Мы обратились к первому заместителю главы администрации Заводского района Николаю Полякову, за подписью которого вышел документ для руководителей предприятий Заводского района. Чиновник оставил без комментариев вопрос TUT.BY о том, почему рекомендуется приостановить работу кальянных и бильярдных, а кинотеатров — нет. Он также не стал комментировать, почему почти во всем мире для снижения распространения COVID-19 в первую очередь закрыли кинотеатры, а в нашей стране они до сих пор могут работать.

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