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Смотрите, как власти разных стран проводят заседания в условиях пандемии
08.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник 7 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко
Премьер-министр Испании Педро Санчес, как и многие его коллеги, активно пользуется видеосвязью, проводя с ее помощью заседания правительства и рабочие встречи. Если с ним на совещании присутствуют и другие министры, то чиновники соблюдают безопасную дистанцию.
Лидер Китая Си Цзиньпин неоднократно был в очаге распространения коронавируса — Ухане. Там он, естественно, был максимально защищен. Обычные совещания председатель КНР также все чаще проводит онлайн, а еще он и высшие чиновники сидят на значительном расстоянии друг от друга.
Президент России Владимир Путин также начал активно пользоваться видеосвязью.
Российское правительство также решило минимизировать личные контакты, особенно после того, как на заседание 1 апреля из всех присутствующих только вице-премьер Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент США Дональд Трамп, противник строгого карантина и большой оптимист, пока не использует какие-то специфические меры предосторожности и проводит запланированные встречи в обычном формате. Хотя дистанция между членами встречи гораздо больше, чем на заседании у президента Беларуси.
В минувшую пятницу у канцлера Германии Ангелы Меркель
В Иране высшие чиновники еще в марте начали носить маски во время официальных совещаний.
Члены правительства Таиланда, проводя еженедельные заседания кабинета министров, используют и маски, и видеосвязь.
Когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находился в самоизоляции, он проводил заседания по видеосвязи, а его собеседники рассаживались на безопасном расстоянии друг от друга.
В Литве чиновники используют максимальные средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
В Латвии парламентарии решили полностью не изолироваться, а соблюдать безопасную дистанцию. Для этого все сто депутатов латвийского сейма были небольшими группами распределены по разным помещениям парламента и ведут работу, используя видеосвязь.
В белорусском парламенте пока не приняли никаких особых мер, чтобы обезопасить депутатов.
Премьер-министр и члены правительства Японии на официальных встречах используют маски.
В Украине власти не только пользуется видеосвязью для совещаний, но и использует маски для защиты при неизбежных личных контактах чиновников.
В Италии, наиболее пострадавшей от эпидемии, члены парламента приходят на работу в масках и перчатках, а пресс-конференции официальных лиц, в том числе премьер-министра страны, проводятся дистанционно.
Президент Польши Анджей Дуда пока проводит встречи без мер индивидуальной защиты, однако предпочитает личному общению формат видеоконференции.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не всегда пользуется маской, а вот члены его правительства делают это более охотно.
Все высшие чиновники Афганистана, включая президента страны Ашрафа Гани, с недавнего времени начали использовать маски на всех официальных встречах и заседаниях.
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В некоторых странах мира в связи с коронавирусом с обычных совещаний перешли на видеоконференции. В других используют маски и перчатки. А где-то защитные меры...
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