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Смотрите, как власти разных стран проводят заседания в условиях пандемии

08.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник 7 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по ситуации с коронавирусом, в котором приняли участие высшие должностные лица и представители регионов. Нарекания многих белорусов вызвало то, что, несмотря на тематику встречи, никто из собравшихся не был в защитной маске, а рассадка также не предусматривала соблюдение безопасной дистанции. Посмотрите, как в условиях пандемии работают власти и парламенты других стран.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Премьер-министр Испании Педро Санчес, как и многие его коллеги, активно пользуется видеосвязью, проводя с ее помощью заседания правительства и рабочие встречи. Если с ним на совещании присутствуют и другие министры, то чиновники соблюдают безопасную дистанцию.


Педро Санчес (в центре) проводит заседание комитета по ситуации с коронавирусом 4 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба премьер-министра Испании

Лидер Китая Си Цзиньпин неоднократно был в очаге распространения коронавируса — Ухане. Там он, естественно, был максимально защищен. Обычные совещания председатель КНР также все чаще проводит онлайн, а еще он и высшие чиновники сидят на значительном расстоянии друг от друга.


Си Цзиньпин на онлайн-саммите лидеров стран G20 по ситуации с пандемией 26 марта 2020 года. Члены китайской делегации соблюдают дистанцию. Фото: пресс-служба правительства Китая

Президент России Владимир Путин также начал активно пользоваться видеосвязью.


Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами совета безопасности 3 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба президента России

Российское правительство также решило минимизировать личные контакты, особенно после того, как на заседание 1 апреля из всех присутствующих только вице-премьер Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин были в медицинских масках.


Михаил Мишустин проводит заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба премьер-министра России

Президент США Дональд Трамп, противник строгого карантина и большой оптимист, пока не использует какие-то специфические меры предосторожности и проводит запланированные встречи в обычном формате. Хотя дистанция между членами встречи гораздо больше, чем на заседании у президента Беларуси.


Круглый стол по вопросам энергетического сектора в Белом доме 3 апреля 2020 года. Фото: flickr.com

В минувшую пятницу у канцлера Германии Ангелы Меркель закончился домашний карантин, на который ей пришлось пойти, так как у одного из врачей, с которым она контактировала, диагностировали коронавирус. Во время заседания правительства она не соблюдает какие-то специфические меры безопасности, как и другие члены кабинета министров, однако заботится о журналистах, поэтому пресс-конференции и брифинги проводит в просторных помещениях с соблюдением безопасной дистанции.


Ангела Меркель проводит брифинг по ситуации с коронавирусом 6 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В Иране высшие чиновники еще в марте начали носить маски во время официальных совещаний.


Заседание иранского правительства 21 марта 2020 года. Фото: Reuters

Члены правительства Таиланда, проводя еженедельные заседания кабинета министров, используют и маски, и видеосвязь.


Заседание кабинета министров Таиланда 24 марта 2020 года. Фото: Reuters

Когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находился в самоизоляции, он проводил заседания по видеосвязи, а его собеседники рассаживались на безопасном расстоянии друг от друга.


Британский премьер-министр Борис Джонсон общается с министрами по видеосвязи. Фото: Reuters

В Литве чиновники используют максимальные средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.


Президент Литвы Гитанас Науседа посещает штаб-квартиру МЧС страны 4 апреля 2020 года. Фото: канцелярия президента Литвы

В Латвии парламентарии решили полностью не изолироваться, а соблюдать безопасную дистанцию. Для этого все сто депутатов латвийского сейма были небольшими группами распределены по разным помещениям парламента и ведут работу, используя видеосвязь.


Фото: пресс-служба сейма Латвии

Фото: пресс-служба сейма Латвии

В белорусском парламенте пока не приняли никаких особых мер, чтобы обезопасить депутатов.


Заседание депутатов Палаты представителей 2 апреля. Фото: пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Премьер-министр и члены правительства Японии на официальных встречах используют маски.


Заседание с участием премьер-министра Японии и представителей крупнейших партий страны 7 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба премьер-министра Японии

В Украине власти не только пользуется видеосвязью для совещаний, но и использует маски для защиты при неизбежных личных контактах чиновников.


Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с главами областей и городов 7 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба президента Украины

В Италии, наиболее пострадавшей от эпидемии, члены парламента приходят на работу в масках и перчатках, а пресс-конференции официальных лиц, в том числе премьер-министра страны, проводятся дистанционно.


Лидер правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини приветствует премьер-министра 26 марта 2020 года. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда пока проводит встречи без мер индивидуальной защиты, однако предпочитает личному общению формат видеоконференции.


Анджей Дуда общается с медиками 6 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба президента Польши

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не всегда пользуется маской, а вот члены его правительства делают это более охотно.


Мун Чжэ Ин проводит совещание по вопросам экономической поддержки уязвимых групп населения, пострадавших от эпидемии, 30 марта 2020 года. Фото: пресс-служба президента Южной Кореи

Все высшие чиновники Афганистана, включая президента страны Ашрафа Гани, с недавнего времени начали использовать маски на всех официальных встречах и заседаниях.


Ашраф Гани на совещании с руководителями северо-восточных регионов. Фото: пресс-служба президента Афганистана

 
 
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В некоторых странах мира в связи с коронавирусом с обычных совещаний перешли на видеоконференции. В других используют маски и перчатки. А где-то защитные меры...
 
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