Под конвоем. Дальнобои, которые несколько месяцев провели на афгано-узбекской границе, едут домой

Источник материала: Tut.by

Дальнобойщикам, которые из-за карантина долгое время находились на афганско-узбекской границе, с конвоем разрешили проехать через Узбекистан к границе с Казахстаном. Затем транзитом через Казахстан и Россию они смогут вернуться в Беларусь. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили белорусские водители.



Фото читателя Андрея

Напомним, из-за карантина белорусские водители застряли на территории Афганистана: на свою сторону их отказывались пропускать узбеки. В итоге некоторые из водителей находились там несколько месяцев в антисанитарных условиях.

«Помощи уже не ждем». Как наши дальнобои несколько месяцев живут на афгано-узбекской границе

— Сдвинулось дело, спасибо, что помогли нам, — радостно сообщили сегодня днем через мессенджер белорусские дальнобойщики. — Мы выезжаем. Всего 22 машины: всех собрали, тут казахи, киргизы и мы.

Известно, что все машины пройдут дезинфекцию. Водители сообщили, что их с конвоем будут сопровождать до ПП «Тажен» на узбекско-казахской границе. Оттуда они двинутся в Россию, а потом на базу фирм, в которых работают.

Всего, по данным посольства Беларуси в Узбекистане, в Беларусь следуют 6 белорусских водителей, которые работают на белорусские, литовские и российские фирмы.