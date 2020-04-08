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Под конвоем. Дальнобои, которые несколько месяцев провели на афгано-узбекской границе, едут домой

08.04.2020 15:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дальнобойщикам, которые из-за карантина долгое время находились на афганско-узбекской границе, с конвоем разрешили проехать через Узбекистан к границе с Казахстаном. Затем транзитом через Казахстан и Россию они смогут вернуться в Беларусь. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили белорусские водители.


Фото читателя Андрея

Напомним, из-за карантина белорусские водители застряли на территории Афганистана: на свою сторону их отказывались пропускать узбеки. В итоге некоторые из водителей находились там несколько месяцев в антисанитарных условиях.

«Помощи уже не ждем». Как наши дальнобои несколько месяцев живут на афгано-узбекской границе

— Сдвинулось дело, спасибо, что помогли нам, — радостно сообщили сегодня днем через мессенджер белорусские дальнобойщики. — Мы выезжаем. Всего 22 машины: всех собрали, тут казахи, киргизы и мы.

Известно, что все машины пройдут дезинфекцию. Водители сообщили, что их с конвоем будут сопровождать до ПП «Тажен» на узбекско-казахской границе. Оттуда они двинутся в Россию, а потом на базу фирм, в которых работают.

Всего, по данным посольства Беларуси в Узбекистане, в Беларусь следуют 6 белорусских водителей, которые работают на белорусские, литовские и российские фирмы.

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Дальнобойщикам, которые из-за карантина долгое время находились на афганско-узбекской границе, с конвоем разрешили проехать через Узбекистан к границе с...
 
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