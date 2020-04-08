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Под конвоем. Дальнобои, которые несколько месяцев провели на афгано-узбекской границе, едут домой
08.04.2020 15:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дальнобойщикам, которые из-за карантина долгое время находились на афганско-узбекской границе, с конвоем разрешили проехать через Узбекистан к границе с Казахстаном. Затем транзитом через Казахстан и Россию они смогут вернуться в Беларусь. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили белорусские водители.
Напомним, из-за карантина белорусские водители застряли на территории Афганистана: на свою сторону их отказывались пропускать узбеки. В итоге некоторые из водителей находились там несколько месяцев в антисанитарных условиях.
— Сдвинулось дело, спасибо, что помогли нам, — радостно сообщили сегодня днем через мессенджер белорусские дальнобойщики. — Мы выезжаем. Всего 22 машины: всех собрали, тут казахи, киргизы и мы.
Известно, что все машины пройдут дезинфекцию. Водители сообщили, что их с конвоем будут сопровождать до ПП «Тажен» на узбекско-казахской границе. Оттуда они двинутся в Россию, а потом на базу фирм, в которых работают.
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Дальнобойщикам, которые из-за карантина долгое время находились на афганско-узбекской границе, с конвоем разрешили проехать через Узбекистан к границе с...
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