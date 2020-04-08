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Не внушает оптимизма: ВТО назвала сроки восстановления мировой торговли
08.04.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли.
В ВТО считают, что мировая торговля полностью восстановится лишь в 2021 году. И это лишь в том случае, если пандемия коронавируса будет взята под контроль в самое ближайшее время.
Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.
"Наши экономисты полагают, что если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году. Даже несмотря на то, каким крутым было изначальное падение", - сказал он.
Однако в ВТО рассматривают и другие сценарии, при которых мировая торговля останется ниже докризисного уровня.
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В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли.
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