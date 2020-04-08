Не внушает оптимизма: ВТО назвала сроки восстановления мировой торговли

В ВТО считают, что мировая торговля полностью восстановится лишь в 2021 году. И это лишь в том случае, если пандемия коронавируса будет взята под контроль в самое ближайшее время.

Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.





"Наши экономисты полагают, что если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году. Даже несмотря на то, каким крутым было изначальное падение", - сказал он.









Однако в ВТО рассматривают и другие сценарии, при которых мировая торговля останется ниже докризисного уровня.