Федерация профсоюзов Беларуси создала фонд помощи медикам

Отраслевые профсоюзы материально поддержат работников учреждений здравоохранения, которые сейчас оказывают помощь больным с коронавирусом.

Федерация профсоюзов приступает к выплате материальных компенсаций работникам медицинских организаций, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом, и сами заболели.

– Сегодня медработники самоотверженно выполняют свой долг, наша святая обязанность поддержать их в данной ситуации, – отметил председатель национального профцентра Михаил Орда. – Фонд помощи создан при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения и все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют в него денежные средства. Президент Беларуси поддержал данную инициативу.

Стоит отметить, что правила профсоюзного страхования исключают бюрократические проволочки. Чтобы получить денежную компенсацию, работнику отрасли необходимо заполнить заявление от профсоюзной организации учреждения здравоохранения и приложить листок нетрудоспособности. По словам лидера ФПБ, материальная помощь будет выплачена в размере от 600 до 5 000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. При этом денежные средства будут перечислены максимально оперативно без задержек и каких-либо посредников.

Напомним, профсоюзы уже приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан. Так, в настоящее время во всех профсоюзных организациях созданы «кассы взаимопомощи»: профструктуры всех уровней отказались от не первостепенных расходов и перенаправят в них все высвободившиеся средства. Работа таких касс направлена на оказание помощи членам профсоюзов, которые оказались в затруднительном материальном положении.

– Сегодня необходимо оказать помощь тем, кто в этом нуждается, – подчеркнул Михаил Орда.

Вероника СОЛОВЕЙ

Фото Валерия КАРТУЛЯ