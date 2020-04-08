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В Беларуси выявили коронавирус у прибывших строить АЭС россиян
08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У 15 россиян, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, подтвердили коронавирус. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики, передает «МИР 24».
Прежде чем приступить к работе, специалисты из России сдали анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас заболевших госпитализировали. Болезнь у них протекает без симптомов. Устанавливаются все, кто контактировал с инфицированными.
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Прежде чем приступить к работе, специалисты из России сдали анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас заболевших госпитализировали. Болезнь у них...
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