В Беларуси выявили коронавирус у прибывших строить АЭС россиян

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У 15 россиян, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, подтвердили коронавирус. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики, передает «МИР 24».

Прежде чем приступить к работе, специалисты из России сдали анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас заболевших госпитализировали. Болезнь у них протекает без симптомов. Устанавливаются все, кто контактировал с инфицированными.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодня все они госпитализированы и проводится их углубленное обследование, для того чтобы определить, с чем мы имеем дело: это носительство, раннее проявление болезни и уточняющая лабораторная диагностика», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.