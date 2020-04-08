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В Беларуси выявили коронавирус у прибывших строить АЭС россиян

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У 15 россиян, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, подтвердили коронавирус. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики, передает «МИР 24».

Прежде чем приступить к работе, специалисты из России сдали анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас заболевших госпитализировали. Болезнь у них протекает без симптомов. Устанавливаются все, кто контактировал с инфицированными.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодня все они госпитализированы и проводится их углубленное обследование, для того чтобы определить, с чем мы имеем дело: это носительство, раннее проявление болезни и уточняющая лабораторная диагностика», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Напомним, что БелАЭС – российско-белорусский проект. Генподрядчик объекта «Росатом». Ввод первого энергоблока станции запланирован в этом году.



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Прежде чем приступить к работе, специалисты из России сдали анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас заболевших госпитализировали. Болезнь у них...
 
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