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"Герой": Лукашенко не планирует проводить совещания онлайн и надевать маску
08.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко не планирует переводить совещания в онлайн-формат, как и надевать на офлайн-встречи маску.
Об этом
Напомним, накануне у Лукашенко прошло совещание по вопросам готовности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавируса.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что все присутствовавшие на нем чиновники были без масок и сидели довольно близко, не соблюдая рекомендованную врачами дистанцию (минимум — 1 метр).
И это при том, что участниками совещания были сами врачи — начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Мингорисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и министр здравоохранения Владимир Караник.
Наталья Эйсмонт объясняет, что на совещании присутствовали лишь здоровые люди, которым, согласно рекомендациям ВОЗ, маску носить не обязательно. А надевать на чиновников маски силой никто не намерен.
— Во-первых, почитайте рекомендацию ВОЗ. Там звучит примерно так: здоровым людям маски не требуются и не гарантируют защиту. Что же касается формата работы — у президента он не менялся, как работали, так и работаем — в обычном режиме.
При этом если бы кто-то из участников на вчерашнее совещание пришел в маске, поверьте, ее бы с человека не снимали. Но и надевать силой — не намерены. Насколько я знаю, не надевал и не собирается надевать маску и президент.
В целом же возвращаясь к рекомендациям ВОЗ о том, что здоровым людям маски можно не носить, можно сделать вывод, что вчера на совещании все люди были здоровы, — рассказала TUT.BY Наталья Эйсмонт.
При этом утверждается, что
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Александр Лукашенко не планирует переводить совещания в онлайн-формат, как и надевать на офлайн-встречи маску.
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