"Герой": Лукашенко не планирует проводить совещания онлайн и надевать маску

TUT.BY рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Об этомрассказала пресс-секретарь Лукашенко





Напомним, накануне у Лукашенко прошло совещание по вопросам готовности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавируса.





Пользователи соцсетей обратили внимание, что все присутствовавшие на нем чиновники были без масок и сидели довольно близко, не соблюдая рекомендованную врачами дистанцию (минимум — 1 метр).





И это при том, что участниками совещания были сами врачи — начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Мингорисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и министр здравоохранения Владимир Караник.













Наталья Эйсмонт объясняет, что на совещании присутствовали лишь здоровые люди, которым, согласно рекомендациям ВОЗ, маску носить не обязательно. А надевать на чиновников маски силой никто не намерен.





— Во-первых, почитайте рекомендацию ВОЗ. Там звучит примерно так: здоровым людям маски не требуются и не гарантируют защиту. Что же касается формата работы — у президента он не менялся, как работали, так и работаем — в обычном режиме.





При этом если бы кто-то из участников на вчерашнее совещание пришел в маске, поверьте, ее бы с человека не снимали. Но и надевать силой — не намерены. Насколько я знаю, не надевал и не собирается надевать маску и президент.





В целом же возвращаясь к рекомендациям ВОЗ о том, что здоровым людям маски можно не носить, можно сделать вывод, что вчера на совещании все люди были здоровы, — рассказала TUT.BY Наталья Эйсмонт.















