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Стрим от Минздрава. На какие вопросы ответили медики
08.04.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обсуждение борьбы с коронавирусом 8 апреля продолжили в онлайн-стриме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – как раз те, кто накануне присутствовал при многочасовом разговоре с Президентом: министр здравоохранения и главврачи 1-й и 6-й больниц.
Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил Владимир Караник в ходе разговора.
Тему COVID-19 обсуждают все и на всех уровнях. И это важно: чем больше ответов на вопросы, тем меньше догадок, порой противоречащих правде.
Так, сегодня, 8 апреля, два анестезиолога и хирург, как пошутил Владимир Караник, в онлайн-стриме отвечали на как никогда актуальные вопросы. И самый первый: правда ли, что российских строителей БелАЭС госпитализировали с коронавирусом? Это бригада из Нижнего Тагила. Причем вот что интересно: они приехали из самоизолированной России. И что еще более интересно: в самом Тагиле зараженных нет.
Рискоориентированный подход, подчеркивает министр, в приоритете. И карантинный режим для прибывших на БелАЭС строителей – не исключение.
Тем не менее, для некоторых несознательных граждан слово «самоизоляция» словно пустой звук. Но на деле с последствиями.
По последним данным, 976 человек с коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения 77 человек выздоровели.
За прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в Беларуси не зарегистрировано. Всего их 13. Но здесь важно отметить: у пациентов многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Безусловно, для каждой семьи смерть близкого – это трагедия. И когда вопрос ставят: а эффективна ли система здравоохранения, хочешь – не хочешь, а обратишься к статистике.
Берем период с января по март 2019 года и аналогичный 2020-го. Умерших от пневмонии за январь – март 2019-го – 277, а в 2020 году – 254, что на 9 % меньше.
А теперь вспомним, что тот самый COVID-19 приводит к пневмонии и дыхательной недостаточности. Тогда возьмем болезни органов дыхания. В 2019 году 721 смерть, в этом – 577, что на 20 % меньше. Грипп: 5 человек в 2019-м, 2 – в 2020.
Выходит, что разводить панику – дело бессмысленное. Сезонный грипп, пневмония были и будут. А вот о мерах безопасности друг другу напоминать стоит.
Кристина Федорович, корреспондент:
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Новости Беларуси. Обсуждение борьбы с коронавирусом 8 апреля продолжили в онлайн-стриме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – как раз те, кто...
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