Спустя 1,5 месяца белорусских дальнобойщиков пропустили через афгано-узбекскую границу

«Онлайнер» . Во второй половине марта в сети появилось видео от пользователя Евгения, в котором утверждалось, что группа белорусских водителей застряла на афгано-узбекской границе. В ролике утверждалось, что ожидание длится уже третью неделю. «По документам ехать разрешается, — говорится в записи. — Но узбекский пограничник не пускает». Только сегодня посольство сообщило, что дальнобойщиков все же пропустили, передает





Запрет на въезд на территорию Узбекистана, по словам выступающего в видео, объяснили мерами недопущения распространения коронавируса. При этом транзитное движение (с учетом выполнения требований) для грузоперевозчиков не запрещено.













Сегодня, 8 апреля, спустя примерно 1,5 месяца после возникновения ситуации, посольство РБ в Узбекистане сообщило, что грузовые автомобили под управлением водителей — граждан Беларуси пересекли афгано-узбекскую границу. «Всего на родину следуют шесть водителей из РБ на грузовиках, зарегистрированных в Беларуси, Литве и России, — говорится в сообщении. — После проведения дезинфекции автомобили проследуют под конвоем транзитом по территории Узбекистана. Им, по предварительным договоренностям, будет предоставлена возможность транзита по территории Казахстана и РФ».



