ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COVID-19, грипп, туберкулез: почему детям нужно делать сезонные прививки? Рубрика «Будет дополнено»

08.04.2020 22:41 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19, грипп, туберкулез: почему детям нужно делать сезонные прививки? Рубрика «Будет дополнено»

Появится ли вакцина против COVID-19 и когда? На сегодняшний день исследованиями и разработкой препарата занимаются специалисты более чем 70 стран. Хочется быть оптимистами и верить, что их усилия принесут результат. И прививка от коронавируса станет таким же обычным явлением в нашей жизни, как сезонная прививка от гриппа. Нынешняя пандемия продемонстрировала всем противникам вакцинации, что происходит в мире, когда нет вакцины от инфекционной болезни. 

Малыши и прививки: делать – не делать? Главный вопрос для всех мам. Сейчас о прививках рассуждают все вокруг – мир ждет инъекцию от коронавируса. И впервые это – «взрослый мир». Потому что вакцинация после 14 лет возможна только, если идет эпидемия. Риторический вопрос: если бы сейчас была прививка от коронавируса, сделали ли бы вы ее себе и детям? Ответ очевиден. Даже самых скептически настроенных родителей.

Накануне в Америке заявили, что начали клинические испытания уже второй вакцины от COVID-19, разработанной министерством здравоохранения. За первую отвечала частная компания. В Турции лекарство попробовали на животных и готовы начинать испытания на людях. Россия считает, что успеет разработать вакцину к концу года. На фоне этих заявлений появилась теория, которая объясняет, почему постсоветские страны, в том числе Беларусь, в меньшей степени могут пострадать от коронавируса. 

В мире сравнили показатели распространения и смертности от коронавируса в странах, где делают прививку от туберкулеза, так называемую БЦЖ, это «отметка» на одной из рук. И в странах, где от туберкулеза не прививают. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 случаев на один миллион в странах с вакцинацией, и 358 случаев на тот же миллион в странах, где вакцинации нет.

Почему именно БЦЖ? В Беларуси это прививка, которую делают в роддоме всем грудничкам, если у них нет сложных патологий. Туберкулез – в первую очередь заболевание легких. Как и коронавирус. Считают, что отдельные туберкулезные больные могут выделять за сутки несколько миллиардов микобактерий. Так же агрессивно, как COVID-19. И от туберкулеза в мире в год умирает больше людей, чем от ВИЧ. 

Поэтому БЦЖ в Беларуси обязательна. Действует она 10-15 лет. Но есть нюанс: если сделать ее взрослому человеку, что сейчас было бы логично, – защита будет гораздо слабее. Испытания именно вакцинации БЦЖ против «короны» сейчас у себя объявили четыре страны – Австралия, Германия, Нидерланды и Греция. Но вне зависимости от результатов не только вирусологи, в принципе врачи, говорят, что это очень показательная ситуация для тех, кто против прививок вообще и прививок у детей. Да, бывают осложнения, то, чего боятся родители. По статистике, они могут появиться у 1,5% впервые привитых малышей и у 0,005% детей после ревакцинации. Но вот она – реальная вспышка вируса. Родители боятся еще больше. Ответ Доктора Комаровского, гуру лечения в родительском мире, на все эти страхи.

Евгений Комаровский, врач-педиатр: «Знаете, что сейчас делают антипрививочники? Они сейчас накапливают желчь и злобу, чтобы, когда изобретут вакцину, которую сейчас ждет все человечество, кричать, что они с первого дня знали, что коронавирус был создан врагами человечества, чтобы тот, кто делает вакцины, заработали на нас. При этом нам должно серьезно повезти, чтобы эта вакцина все-таки была изобретена».

Понятно, что до конца с БЦЖ и ее действием на COVID-19 ученые будут еще какое-то время разбираться. Но сейчас, как, наверное, никогда, становится очевидно, зачем нужны прививки. Специалисты склоняются к тому, что даже в условиях самоизоляции, в условиях жизни внутри пандемии плановые прививки детям нужно делать. Но при этом не соприкасаясь с заболевшими людьми. Никаких очередей в поликлиниках, где может быть кто-то переносчиком. Это можно организовать: ребенка привить на дому или прийти в четко оговоренное время к врачу. И, конечно, эта вспышка научит нас ценить прививки от гриппа, который ежегодно уносит десятки, а то и сотни тысяч жизней во всем мире.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появится ли вакцина против COVID-19 и когда? На сегодняшний день исследованиями и разработкой препарата занимаются специалисты более чем 70 стран. Хочется быть...
 
Новости дня
Новости
 
Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительных пункта для отдыха, питания и заправки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика