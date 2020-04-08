COVID-19, грипп, туберкулез: почему детям нужно делать сезонные прививки? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Появится ли вакцина против COVID-19 и когда? На сегодняшний день исследованиями и разработкой препарата занимаются специалисты более чем 70 стран. Хочется быть оптимистами и верить, что их усилия принесут результат. И прививка от коронавируса станет таким же обычным явлением в нашей жизни, как сезонная прививка от гриппа. Нынешняя пандемия продемонстрировала всем противникам вакцинации, что происходит в мире, когда нет вакцины от инфекционной болезни.

Малыши и прививки: делать – не делать? Главный вопрос для всех мам. Сейчас о прививках рассуждают все вокруг – мир ждет инъекцию от коронавируса. И впервые это – «взрослый мир». Потому что вакцинация после 14 лет возможна только, если идет эпидемия. Риторический вопрос: если бы сейчас была прививка от коронавируса, сделали ли бы вы ее себе и детям? Ответ очевиден. Даже самых скептически настроенных родителей.

Накануне в Америке заявили, что начали клинические испытания уже второй вакцины от COVID-19, разработанной министерством здравоохранения. За первую отвечала частная компания. В Турции лекарство попробовали на животных и готовы начинать испытания на людях. Россия считает, что успеет разработать вакцину к концу года. На фоне этих заявлений появилась теория, которая объясняет, почему постсоветские страны, в том числе Беларусь, в меньшей степени могут пострадать от коронавируса.

В мире сравнили показатели распространения и смертности от коронавируса в странах, где делают прививку от туберкулеза, так называемую БЦЖ, это «отметка» на одной из рук. И в странах, где от туберкулеза не прививают. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 случаев на один миллион в странах с вакцинацией, и 358 случаев на тот же миллион в странах, где вакцинации нет.

Почему именно БЦЖ? В Беларуси это прививка, которую делают в роддоме всем грудничкам, если у них нет сложных патологий. Туберкулез – в первую очередь заболевание легких. Как и коронавирус. Считают, что отдельные туберкулезные больные могут выделять за сутки несколько миллиардов микобактерий. Так же агрессивно, как COVID-19. И от туберкулеза в мире в год умирает больше людей, чем от ВИЧ.

Поэтому БЦЖ в Беларуси обязательна. Действует она 10-15 лет. Но есть нюанс: если сделать ее взрослому человеку, что сейчас было бы логично, – защита будет гораздо слабее. Испытания именно вакцинации БЦЖ против «короны» сейчас у себя объявили четыре страны – Австралия, Германия, Нидерланды и Греция. Но вне зависимости от результатов не только вирусологи, в принципе врачи, говорят, что это очень показательная ситуация для тех, кто против прививок вообще и прививок у детей. Да, бывают осложнения, то, чего боятся родители. По статистике, они могут появиться у 1,5% впервые привитых малышей и у 0,005% детей после ревакцинации. Но вот она – реальная вспышка вируса. Родители боятся еще больше. Ответ Доктора Комаровского, гуру лечения в родительском мире, на все эти страхи.

Евгений Комаровский, врач-педиатр: «Знаете, что сейчас делают антипрививочники? Они сейчас накапливают желчь и злобу, чтобы, когда изобретут вакцину, которую сейчас ждет все человечество, кричать, что они с первого дня знали, что коронавирус был создан врагами человечества, чтобы тот, кто делает вакцины, заработали на нас. При этом нам должно серьезно повезти, чтобы эта вакцина все-таки была изобретена».

Понятно, что до конца с БЦЖ и ее действием на COVID-19 ученые будут еще какое-то время разбираться. Но сейчас, как, наверное, никогда, становится очевидно, зачем нужны прививки. Специалисты склоняются к тому, что даже в условиях самоизоляции, в условиях жизни внутри пандемии плановые прививки детям нужно делать. Но при этом не соприкасаясь с заболевшими людьми. Никаких очередей в поликлиниках, где может быть кто-то переносчиком. Это можно организовать: ребенка привить на дому или прийти в четко оговоренное время к врачу. И, конечно, эта вспышка научит нас ценить прививки от гриппа, который ежегодно уносит десятки, а то и сотни тысяч жизней во всем мире.

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