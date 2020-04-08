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Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительных пункта для отдыха, питания и заправки

08.04.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Определены дополнительные пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств перевозчиков, проезжающих транзитом по территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительных пункта для отдыха, питания и заправки

На автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) добавились две АЗС: "Лукойл" и "Юнайтед Компани" (286-й км). Две АЗС "Белоруснефть" появились на трассе М5 Минск - Гомель (на 44-м и 47-м км), еще одна - на 111-м км трассы Р23.

Как сообщалось, перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться для отдыха, питания, заправки авто только в установленных местах. Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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