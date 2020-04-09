Коронавирус в Беларуси и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

Во всем мире китайский коронавирус подхватили почти 1,5 миллиона человек.

Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 9 апреля 2020-го.

За минувшие сутки коронавирус Ковид-19 атаковал еще более 100 тысяч человек, в результате инфицированы уже почти 1,5 миллиона людей во всем мире. Кроме того, увеличилось и число жертв китайского вируса – их теперь более 87 тысяч.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 9 апреля

По состоянию на 9 апреля в мире зарегистрировали 1 495 051 случая заражения коронавирусом. При этом 87 469 человека стали жертвами коронавирусной инфекции, а 317 640 человек успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 9 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 419 975 (по состоянию на 7 апреля было 368 196). За все время пандемии количество умерших в этой стране составило более 14 тысяч человек. Стоит отметить, что за один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 146 690 человек, 14 673 пациентов скончались, а более 48 тысяч – вылечились.

Италия опустилась на третье место по числу инфицированных – там зарегистрировали 139 586 (за сутки число зараженных возросло на более чем 4 тысячи человек).

Во Франции коронавирусом больны 113 955 человек, в Германии – 110 698, в Китае – 82 809, в Иране – 64 586, в Великобритании – 61 474.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший напиток для укрепления иммунитета и защиты легких от коронавируса

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 9 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

По состоянию на 9 апреля в Беларуси был зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. По официальным данным, в стране – 1066 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом, из них 13 летальных случая, а 77 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 205 новых случаев.

Темпы роста числа инфицированных COVID-19 увеличиваются ежедневно. В пятницу, 3 апреля, был подтвержден 351 случай заражения, 4 апреля – 440 (+89), 5 апреля – 562 (+122), 6 апреля – 700 (+138), 7 апреля – 861 (+161), 8 апреля – 1066 (+205).

Таким образом, только за три последних дня в Беларуси был зарегистрирован 504 новых случая инфицирования коронавирусом – почти столько же, сколько за весь предыдущий месяц.

В Беларуси уже проведено около 46 тысяч тестов. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий. В борьбе с коронавирусом участвуют 25 тысяч белорусских медиков.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

За последние двое суток случаев смертей пациентов с коронавирусом не было, их количество прежнее – 13 (по 5 в Минске и Витебске, 3 – в Минской области).

По официальной статистике, на Брестчине, Могилевщине и Гомельщине смертельных случаев нет. В Брестской области только трое человек госпитализированысз COVID-19, в Гродненской области – 11, в Могилевской – 25, в Гомельской области 32 госпитализированы и один уже выписан.

В Минске – зараженных 601 человек, 45 выздоровели, 5 умерли;

– зараженных 601 человек, 45 выздоровели, 5 умерли; В Минской области – зараженных 104 человек, 1 выздоровел, 3 умерли;

– зараженных 104 человек, 1 выздоровел, 3 умерли; В Витебской области – зараженных 200 человека, 30 выздоровели, 5 умерли;

– зараженных 200 человека, 30 выздоровели, 5 умерли; В Гомельской области – зараженных 32 человека, 1 выздоровел;

– зараженных 32 человека, 1 выздоровел; В Могилевской области – зараженных 25 человек;

– зараженных 25 человек; В Гродненской области – зараженных 11 человек;

– зараженных 11 человек; В Брестской области – зараженных 3 человека.

В Беларусь доставили 50 000 тестов на коронавирус

Telegram-канал Минздрав сообщил, что в Минск прибыл «гуманитарный груз» – 50 000 тестов на коронавирус.





50 000 тестов на SARS-CoV-2 для Министерства здравоохранения приобрела компания «ЭНЕРГО-ОЙЛ».

Волонтеры запустили в Беларуси сайт ByCovid19 для помощи медикам

Волонтерская кампания #ByCovid19 запустила сайт, где будут собирать помощь белорусским медикам, которые борются с коронавирусом.





Представители медицинских учреждений могут оставить на сайте компании #ByCovid19 заявку на ту или иную помощь. После этого с автором заявки свяжутся волонтеры, чтобы уточнить детали.

На сайте также есть информация о том, как можно помочь медикам и как присоединиться к волонтерской кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Коронавирус нашли на предприятии, которое делает материал для медицинских масок

Коронавирусом заразился 59-летний сотрудник предприятия "Светлогорск-Химволокно", где выпускают материалы для медицинских масок.





Его коллеги говорят, что несколько дней назад мужчина почувствовал недомогание, и его положили в больницу. Там сделали тест на коронавирус. 8 апреля стало известно, что он дал положительный результат. Больного отправили в Гомель.

Под надзор медики взяли контакты первого уровня – это девять человек, которые входят в бригаду больного. Место их работы обработали антисептиками. Также врачи наблюдают и за контактами второго уровня.

В администрации предприятия решают, как минимизировать риск распространения вируса, не помешав работе завода. Возможно, часть людей отправят в отпуск.

На предприятии говорят, что остановить производство сейчас не могут, так как спрос на их продукцию резко повысился. На заводе выпускают спанбел и акваспан, из которых делают одноразовые маски, бахилы и халаты.

Кстати, сам больной мужчина, как сообщается, за границей не был. Однако недавно из отпуска вернулся его сын, сообщает Радио "Свобода".

Папа Римский назвал коронавирус «реакцией природы» на глобальное потепление

Пандемия коронавируса может быть реакцией природы на безответственные действия человека, которые привели к изменениям климата, считает Папа Римский Франциск.





Понтифик заявил, что человечество должно замедлить актуальные темпы потребления и производства, а также научиться понимать природу.

«Мы не отреагировали на катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад на лодке можно было пересечь Северный полюс, ведь все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?», – цитирует пантифика CNN.

По словам Франциска, пандемия – результат безответственного отношения человека к природе.

«Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы», – заявил Папа.

Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин

Специалисты проанализировали показатели летальных исходов в странах Европы.





Европейские эксперты пришли к выводу, что мужчины и женщины с одинаковой вероятностью могут заразиться коронавирусом Covid-19, однако умираю, согласно статистике, чаще все же пациенты-мужчины.

Как пишет британское издание The Time со ссылкой на статистику смертности проекта Global Health 50/50, в 14 европейских странах мужчины умирают чаще, нежели женщины.

Согласно официальным данным, в Италии 55% случаев заражения коронавирусом приходится на мужчин, но при этом смертность составляет 69%. Во Франции мужчины составляют 47% всех лабораторно подтвержденных случаев инфицирования и 58% – летальных.

Журналисты спросили исследователей о причинах. Специалисты высказали гипотезу, что первая причина - образ жизни мужчин, которые более склонны к вредным привычкам.

"По всему миру мужчины больше страдают от некоторых расстройств, которые повышают риск смерти от коронавируса. В частности, речь идет о хронических заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы. Это связывают с тем, что мужчины более склонны к рискованному образу жизни – употребляют алкоголь и, что важнее в контексте коронавируса, курят", – пишет The Time.

Вторая причина – способность женского организма более интенсивно оказывать противостояние вирусам в целом и коронавирусу, в частности. В этом женщинам помогает наличие двух Х-хромосом против одной у мужчин, поскольку многие гены, связанные с иммунитетом, приходятся именно на эту хромосому.

"В некоторых случаях женщины имеют вдвое больше некоторых критически важных генов", – сообщил профессор иммунологии Оксфордского университета Филипп Гоулдер.

Третья причина – гормоны. Мужчины являются обладателями тестостерона, который интенсивно подавляет иммунитет. У женщин его гораздо меньше и, как следствие, выше сопротивляемость организма.

Эпидемиолог назвал панацею от злого китайского вируса

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брендон Браун оценил эффективность различных средств от коронавируса.





Мир столкнулся с реальной угрозой – людей косит ненасытный китайский вирус. Вакцины пока нет, и никто точно сказать не может, когда этой страшный сон, в котором мы все оказались, закончится.

Единственное, что может сегодня сделать каждый – это уберечь себя от злой болезни.

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брендон Браун оценил эффективность различных средств от коронавируса и назвал своего рода панацею.

По его словам, самое главное – это избежать касания лица руками. Поэтому медицинская маска имеет определенный эффект. Он также уточнил, что использование перчаток бесполезно, так как человек все равно непроизвольно дотрагивается до своего лица. Это происходит само по себе, этого не избежать.

Браун добавил, что вирус на тщательно продезинфицированной поверхности, в том числе руках, выжить не сможет.