Найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Источник материала: ОНТ

Антипаразитарный препарат ивермектин на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, выяснили учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Результаты исследования учёные опубликовали в издании Antiviral Research, сообщают «РИА Новости».



Как оказалось, данный препарат обладает противовирусным действием. Он способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов.





Исследователи проанализировали влияние ивермектина на клетки, инфицированные коронавирусом. Через два часа после их заражения учёные добавили в них лекарство. Как оказалось, только после одной дозы препарата через 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток и вовсе на 99%.





За всё время эксперимента препарат не оказал токсичного воздействия на образцы.

Исследователи надеются, что их работа поможет начать исследования для использования лекарства в случаях заражения COVID-19. По мнению учёных, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2. Также препарат может предотвратить развитие осложнений во время заболевания и минимизировать риски передачи инфекции от человека к человеку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram