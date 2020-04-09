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Найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

09.04.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, выяснили учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Результаты исследования учёные опубликовали в издании Antiviral Research, сообщают «РИА Новости».

Как оказалось, данный препарат обладает противовирусным действием. Он способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. 

Исследователи проанализировали влияние ивермектина на клетки, инфицированные коронавирусом. Через два часа после их заражения учёные добавили в них лекарство. Как оказалось, только после одной дозы препарата через 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток и вовсе на 99%.

За всё время эксперимента препарат не оказал токсичного воздействия на образцы.

Исследователи  надеются, что их работа поможет начать исследования для использования лекарства в случаях заражения COVID-19. По мнению учёных, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2. Также препарат может предотвратить развитие осложнений во время заболевания и минимизировать риски передачи инфекции от человека к человеку.

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Антипаразитарный препарат ивермектин на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, выяснили учёные из австралийского...
 
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