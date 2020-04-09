Нарушителей самоизоляции собираются наказывать рублем

Источник материала: Горецкий вестник

На территории Беларуси вводится такое ограничительное мероприятие как самоизоляция. Совмин пояснил , кому нужно отправиться на самоизоляцию и что грозит нарушителям.





Самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства в следующих случаях:

— если у них есть инфекция COVID-19;

— если они относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Установить к контактам какого уровня относится тот или иной человек может Минздрав;

— если они прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Тем, кто отправится на самоизоляцию, вручат требование о соблюдении правил. Людям на этот период будет выдан лист нетрудоспособности, будут уплачены обязательные страховые взносы.

В случае нарушения требования о самоизоляции, пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 50 процентов от положенного по законодательству. Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

— не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор.

— при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

— уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

— исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

— при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

Нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами. Минздраву дано три дня, чтобы принять меры по реализации постановления. Документ вступает в силу после его опубликования и действует до особого решения правительства.