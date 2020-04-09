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«Переживут ли ваши легкие коронавирус?» Малышева опубликовала в соцсети тест

09.04.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Переживут ли ваши легкие коронавирус?» Малышева опубликовала в соцсети тест

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус?».

В первом задании она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!», – пишет Малышева. Надувание воздушного шарика диаметром не менее 15 см за один выдох – вторая часть теста. В третьем задании предлагается сложить согнутые указательные пальцы вместе. «Они не должны расходиться», – поясняет телеведущая.

Фото aif.ru

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус?». В первом...
 
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