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«Переживут ли ваши легкие коронавирус?» Малышева опубликовала в соцсети тест
09.04.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на
В первом задании она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!», – пишет Малышева. Надувание воздушного шарика диаметром не менее 15 см за один выдох – вторая часть теста. В третьем задании предлагается сложить согнутые указательные пальцы вместе. «Они не должны расходиться», – поясняет телеведущая.
Фото aif.ru
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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус?». В первом...
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