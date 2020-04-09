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Замглавы АБФФ отказался обсуждать с журналистом коронавирус
09.04.2020 09:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отказался обсуждать с медиа ситуацию с распространением коронавируса,
— Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы! — заявил Вергейчик, когда к нему подошел журналист телеканала «Беларусь 5». После попытки задать вопрос чиновник ушел.
Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который продолжается, несмотря на распространение коронавируса и отказ большинства болельщиков приходить на стадионы. После трех туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ».
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