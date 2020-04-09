Замглавы АБФФ отказался обсуждать с журналистом коронавирус

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отказался обсуждать с медиа ситуацию с распространением коронавируса, передает tribuna.





— Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы! — заявил Вергейчик, когда к нему подошел журналист телеканала «Беларусь 5». После попытки задать вопрос чиновник ушел.

Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который продолжается, несмотря на распространение коронавируса и отказ большинства болельщиков приходить на стадионы. После трех туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ».