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Евросоюз выделит Беларуси 60 миллионов долларов помощи

09.04.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: radiochisinau.md

ЕС рассматривает просьбу Беларуси о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Беларусь обратилась в ЕС за финансовой помощью. Минск просит выделить средств на поддержку системы здравоохранения и на преодоление экономических последствий пандемии, пишет DW. По словам еврочиновника, пока сумма поддержки не утверждена, но, по его прогнозу, она будет составлять около 60 млн евро.

Кроме этого, Беларусь получит часть средств, ранее обещанных Еврокомиссией. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия намерена выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" (около 30 млн евро) и для помощи наиболее незащищенным группам населения (около 11  млн евро).

В целом Еврокомиссия намерена выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕС рассматривает просьбу Беларуси о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.
 
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