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Евросоюз выделит Беларуси 60 миллионов долларов помощи
09.04.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: radiochisinau.md
ЕС рассматривает просьбу Беларуси о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.
Как сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Беларусь обратилась в ЕС за финансовой помощью. Минск просит выделить средств на поддержку системы здравоохранения и на преодоление экономических последствий пандемии, пишет
Кроме этого, Беларусь получит часть средств, ранее обещанных Еврокомиссией. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия намерена выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" (около 30 млн евро) и для помощи наиболее незащищенным группам населения (около 11 млн евро).
В целом Еврокомиссия намерена выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.
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ЕС рассматривает просьбу Беларуси о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.
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