Евросоюз выделит Беларуси 60 миллионов долларов помощи

Источник материала: Ежедневник

фото: radiochisinau.md

ЕС рассматривает просьбу Беларуси о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Беларусь обратилась в ЕС за финансовой помощью. Минск просит выделить средств на поддержку системы здравоохранения и на преодоление экономических последствий пандемии, пишет DW . По словам еврочиновника, пока сумма поддержки не утверждена, но, по его прогнозу, она будет составлять около 60 млн евро.

Кроме этого, Беларусь получит часть средств, ранее обещанных Еврокомиссией. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия намерена выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" (около 30 млн евро) и для помощи наиболее незащищенным группам населения (около 11 млн евро).

В целом Еврокомиссия намерена выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.