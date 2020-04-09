ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

09.04.2020 10:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миссия Всемирной организации здравоохранения продолжает работу в Беларуси. В составе делегации три эксперта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг специалистов ВОЗ продолжится до субботы – 11 апреля. 

Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

Напомним, что делегация прибыла в Беларусь накануне по приглашению главы белорусского государства. Экспертам предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи.

Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»

Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

Планируется, что специалисты посетят клиники столицы, а также Минской и Витебской областей. В Беларуси на борьбе с COVID-19 сейчас задействованы 25 тысяч медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. В учреждениях здравоохранения на сегодня для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тысяч мест.

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Миссия Всемирной организации здравоохранения продолжает работу в Беларуси. В составе делегации три эксперта, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости
 
Евросоюз выделит Беларуси 60 миллионов долларов помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика