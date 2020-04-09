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Заместитель главврача Горецкой больницы: «Спасибо тем, кто не забирает с собой антисептик из фойе поликлиники»
09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
О поведении людей в условиях
«В первую очередь я бы хотела поблагодарить сознательных граждан, которые слышат нас, медиков Беларуси, и наши просьбы оставаться дома и поменьше посещать различные общественные места.
Также огромное спасибо тем дисциплинированным
Признательна тем, кто соблюдает правила мытья рук и обрабатывает их
Высокую степень сознательности проявляют люди, которые соблюдают правила самоизоляции при возвращении домой из-за рубежа, открыто сообщают нам о том, что были в эпидемиологически неблагоприятных регионах. Студенты, вернувшиеся с мест учебы и находящиеся дома, кого не приходится их искать сотрудникам поликлиники, РОВД и эпидемиологам.
Благодарна тем, кто сидит дома, не ходит в гости и не собирается группами больше трех человек, думает и заботится о других, ограничивая себя и свои желания в общении.
Тем, кто не проводит себе профилактику активным употреблением алкоголя, «Парацетамола» и «Флустопа» (и особенно их совмещением). Ведь токсические гепатиты на фоне приема лекарственных препаратов и алкоголя никто не отменял!
И тем, кто продолжает регулярно принимать гипотензивные лекарственные препараты, несмотря на противоречивую информацию в интернете. И в это эпидемиологически сложное время бережет себя от инсульта, инфаркта и гипертонического криза.
Кто с пониманием относится к врачам первичного звена (общей практики, педиатрам) и позволяет выполнять инструкции определения нетрудоспособности, а не вызывает врача на дом с требованием выдать больничный лист без осмотра, и сообщает о том, что в квартиру не пустят, «А вдруг вы заразный, доктор».
Спасибо вам, сознательные, ответственные и дисциплинированные люди! Берегите себя и своих родных!»
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Заместитель главврача Горецкой больницы: «Спасибо тем, кто не забирает с собой антисептик из фойе поликлиники»
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