Заместитель главврача Горецкой больницы: «Спасибо тем, кто не забирает с собой антисептик из фойе поликлиники»

Источник материала: Горецкий вестник

О поведении людей в условиях вирусной угрозы рассказала заместитель главного врача Горецкой центральной районной больницы Наталья Коробкина.





«В первую очередь я бы хотела поблагодарить сознательных граждан, которые слышат нас, медиков Беларуси, и наши просьбы оставаться дома и поменьше посещать различные общественные места.

Также огромное спасибо тем дисциплинированным пациентам , которые в масках приходят на прием с вирусной инфекцией и посещают специально выделенные для пациентов с острой респираторной инфекцией кабинеты № 4 и № 9, а не ходят по всем этажам поликлиники и требуют приема у «своего» доктора.







Признательна тем, кто соблюдает правила мытья рук и обрабатывает их антисептиком , не трогает лицо грязными руками, а чихает «в локоть». И не забирает с собой антисептик из фойе поликлиники.

Высокую степень сознательности проявляют люди, которые соблюдают правила самоизоляции при возвращении домой из-за рубежа, открыто сообщают нам о том, что были в эпидемиологически неблагоприятных регионах. Студенты, вернувшиеся с мест учебы и находящиеся дома, кого не приходится их искать сотрудникам поликлиники, РОВД и эпидемиологам.

Благодарна тем, кто сидит дома, не ходит в гости и не собирается группами больше трех человек, думает и заботится о других, ограничивая себя и свои желания в общении.





Тем, кто не проводит себе профилактику активным употреблением алкоголя, «Парацетамола» и «Флустопа» (и особенно их совмещением). Ведь токсические гепатиты на фоне приема лекарственных препаратов и алкоголя никто не отменял!

И тем, кто продолжает регулярно принимать гипотензивные лекарственные препараты, несмотря на противоречивую информацию в интернете. И в это эпидемиологически сложное время бережет себя от инсульта, инфаркта и гипертонического криза.

Кто с пониманием относится к врачам первичного звена (общей практики, педиатрам) и позволяет выполнять инструкции определения нетрудоспособности, а не вызывает врача на дом с требованием выдать больничный лист без осмотра, и сообщает о том, что в квартиру не пустят, «А вдруг вы заразный, доктор».

Спасибо вам, сознательные, ответственные и дисциплинированные люди! Берегите себя и своих родных!»

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