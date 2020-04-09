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«Я от дяди» больше не работает?". Мнение о том, уравняет ли нас всех коронавирус

09.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В СМИ появились новости о том, что на фоне пандемии коронавируса богатые россияне стали массово скупать аппараты искусственной вентиляции легких — на них даже появились листы ожидания — и обустраивать временные домашние клиники. В США растет прибыль компаний, которые организовывают бункеры класса люкс, а миллиардеры решили обезопасить себя покупкой островов.

А итальянские журналисты ранее писали о том, что состоятельные люди могут позволить себе пройти тест на коронавирус даже без наличия симптомов, подчеркивая, что «ватные палочки диагностируют не только коронавирус, но и социальное неравенство».​​​​​​ Уравняет ли нас коронавирус или в очередной раз покажет, что даже здоровье можно купить? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Петрова.


Фото: engin akyurt / Unsplash

Трудно спорить с тем, что все равны, но кто-то всегда равнее.

Социальное неравенство, когда дело касается здоровья, возникает уже на таком простом этапе, как поход к врачу. Когда есть деньги на консультацию в частном медицинском центре, вы приходите в свое время и сразу же заходите в кабинет, минимально контактируя с другими пациентами. Когда этих денег нет, поход в обычную поликлинику оборачивается многочасовым сидением в очередях среди толпы чихающих и кашляющих пациентов, таких же малообеспеченных, как и вы.

Кто-то передвигается по городу на автомобиле или может позволить себе такси, а кто-то вынужден дважды в день спускаться в метро или того хуже — ехать с пересадками на автобусах и маршрутках. Одни полностью самоизолируются и не выходят из дома даже в магазин, заказывая на дом продукты и готовую еду, а другие бегают по городу из района в район, потому что кто-то же должен эту еду доставлять.


Фото: freepik.com

Богатейшая женщина России, основательница «WildBerries» Татьяна Бакальчук, призвала закрыть вообще все магазины, включая продуктовые, чтобы все ушли в онлайн, заказывали на дом и вообще никуда не выходили.

Видимо, некоторые даже не догадываются о том, что есть люди, живущие без компьютеров, смартфонов, интернета.

Что есть люди, которые даже в случае строгого карантина не смогут сидеть дома. Ведь кто-то должен ухаживать за лежачими пациентами в домах престарелых, за детьми в детских домах, кормить собак в приютах. Кто-то должен сидеть за кассой продуктового магазина и аптеки. Кто-то должен всех их возить на работу и обратно. Кто-то должен сидеть с их детьми.

Воспитатели, нянечки, продавцы, водители общественного транспорта, социальные работники, волонтеры. Что делать им? Очевидно, что все эти люди не входят число самых обеспеченных слоев населения, не располагают сколько-нибудь значимыми денежными накоплениями, не могут работать из дома, а потеря работы для них критична.

(Кстати, строгий карантин обнажает новые проблемы. Москвичи, еще недавно требовавшие введения карантина, уже наполнили фейсбук всевозможными жалобами. Начиная с того, что «мне не нравится покупать продукты в ближайшем магазине — хочу в любимую кулинарию, а в другие районы не пускают» до более серьезного: «не пропускают отвезти суп лежачей девяностолетней бабушке». Так что нам всем стоит приготовиться и продумать все нюансы — кто будет ухаживать за лежачим родственником? Закуплен ли именно тот кошачий корм, что вам нужен, потому что корм из ближайшего магазина кот не ест?)


Фото: Erik Mclean / Unsplash

Говорят, что здоровье нельзя купить, но как будто бы мы не знаем, как это бывает на самом деле. Купить нельзя, но немного поспособствовать можно. В этой сфере всегда существовало кумовство, всегда у кого-то находился брат, сват, сосед, который мог сделать звонок, если кого-то куда-то нужно было срочно положить. Если ты минчанин и ложишься в онкологию или РНПЦ психического здоровья, соседи по палате из регионов говорят тебе: «Из Минска? Значит, по блату».

И, по правде, кто из нас хотя бы один раз в жизни не приходил к доктору вот с этим вот знаменитым «Я от дяди»? Кстати, это можно оправдать: когда речь идет о здоровье и жизни родных тебе людей всегда хочется сделать больше, чем «так правильно». Больше, чем возможно.

Но сегодня ситуация несколько изменилась. Например, тем, кто раньше мог позволить себе, заболев, улететь в дорогую частную клинику, надеяться не на что: границы закрыты. Да, пока положение более-менее контролируемое, Льва Лещенко без вопросов госпитализируют и обеспечат надлежащий уход. Или устроят первоклассное лечение на дому для ведущей Авроры, которая недавно рассказала о том, как они с мужем переболели пневмонией — в домашних условиях, потому что не могли бросить ребенка и собаку.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Вы уже, наверное, заметили, я не люблю рассказывать о своих проблемах. Считаю, что те, кто так делает, либо находятся в полном отчаянии, либо ловят хайп. Но друзья меня убедили в том, что информация из первых рук сейчас самая ценная, и что мой опыт может пригодиться многим людям. Итак, мы с Алексеем болели пневмонией. И вылечились! Сразу же скажу про коронавирус — тест у нас брали 2 раза. Первый брала скорая, и что с ним неизвестно (в базе нас не оказалось), второй брали врачи из поликлиники, и каждый день они нам говорят, ваш анализ «серый». Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо — температура 37.3−38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом лёгком. Когда стало понятно, что мы заболели (стала подниматься t, болеть голова и всё тело), мы созвонились с пульмонологом, у которой 7 лет наблюдается Алексей. У него фиброз легкого плюс бронхиальная астма, так что он был в зоне риска. Пульмонолог отправила нас срочно делать КТ (компьютерная томография) легких, которая в результате и показала пневмонию. Это было 12 дней назад. В тот же день мы начали лечение под дистанционным присмотром нашего врача. Нам назначили: противовирусный Тамифлю, антибиотик Таваник, ингаляции Беродуал+Лазолван, антигистаминные (Тавигил, Цетрин), бронхомунал. А также пить много горячей воды и витамина С (1000 мгр в день). Проблема ещё была в том, что мы заболели оба. Поэтому, когда приехала скорая и предложила поехать в больницу, мы были вынуждены отказаться, поскольку ребёнка и собаку оставить не с кем. Мы приняли решение лечиться дома. Дали обещание врачу и себе, что если температура будет выше 38.5 и если начнутся проблемы с дыханием и одышка, то сразу же звоним в скорую. Скажу честно, было очень плохо. Все тело страшно ломило, в голову, как будто, забивали гвозди, а спина просто отваливалась. Температура ниже 37.3 не опускалась, иногда поднималась до 38. Слабость была такая, что больше 5 минут на ногах провести было невозможно. И самое главное — было очень страшно. Особенно по ночам. (продолжение в карусели ➡️➡️➡️)

Публикация от АВРОРА (@avrora_tv) 7 Апр 2020 в 1:52 PDT

Лечились они под наблюдением врача-пульмонолога, с постоянным контролем докторов из поликлиники, с возможностью забора крови на дому и капельниц. История в нынешних пугающих реалиях звучит очень оптимистично, и здорово, что семья успешно вылечилась. Но, по сути, этот рассказ еще и о привилегиях, которые в реальной жизни могут позволить себе единицы.

И если, не дай бог — перед глазами пример той же Италии — ситуация выходит из-под контроля и медики не справляются, уже все равно, кто ты есть и какие у тебя связи. Возможно, платные вип-палаты можно будет купить, то платных вип-реанимаций не будет точно: там вирус всех сравняет.

Что же касается закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования, то странно предполагать, что вместе с медицинской аппаратурой кому-то удастся купить в придачу и бригаду врачей. В них мы все-таки верим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Минск
 
 
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Уравняет ли нас коронавирус или в очередной раз покажет, что даже здоровье можно купить? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Петрова.
 
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