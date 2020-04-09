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«Я от дяди» больше не работает?". Мнение о том, уравняет ли нас всех коронавирус
09.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В СМИ
А итальянские журналисты ранее писали о том, что состоятельные люди могут позволить себе пройти тест на коронавирус даже без наличия симптомов, подчеркивая, что
Трудно спорить с тем, что все равны, но кто-то всегда равнее.
Социальное неравенство, когда дело касается здоровья, возникает уже на таком простом этапе, как поход к врачу. Когда есть деньги на консультацию в частном медицинском центре, вы приходите в свое время и сразу же заходите в кабинет, минимально контактируя с другими пациентами. Когда этих денег нет, поход в обычную поликлинику оборачивается многочасовым сидением в очередях среди толпы чихающих и кашляющих пациентов, таких же малообеспеченных, как и вы.
Кто-то передвигается по городу на автомобиле или может позволить себе такси, а кто-то вынужден дважды в день спускаться в метро или того хуже — ехать с пересадками на автобусах и маршрутках. Одни полностью самоизолируются и не выходят из дома даже в магазин, заказывая на дом продукты и готовую еду, а другие бегают по городу из района в район, потому что
Богатейшая женщина России, основательница «WildBerries» Татьяна Бакальчук,
Видимо, некоторые даже не догадываются о том, что есть люди, живущие без компьютеров, смартфонов, интернета.
Что есть люди, которые даже в случае строгого карантина не смогут сидеть дома. Ведь кто-то должен ухаживать за лежачими пациентами в домах престарелых, за детьми в детских домах, кормить собак в приютах. Кто-то должен сидеть за кассой продуктового магазина и аптеки. Кто-то должен всех их возить на работу и обратно. Кто-то должен сидеть с их детьми.
Воспитатели, нянечки, продавцы, водители общественного транспорта, социальные работники, волонтеры. Что делать им? Очевидно, что все эти люди не входят число самых обеспеченных слоев населения, не располагают сколько-нибудь значимыми денежными накоплениями, не могут работать из дома, а потеря работы для них критична.
(Кстати, строгий карантин обнажает новые проблемы. Москвичи, еще недавно требовавшие введения карантина,
Говорят, что здоровье нельзя купить, но как будто бы мы не знаем, как это бывает на самом деле. Купить нельзя, но немного поспособствовать можно. В этой сфере всегда существовало кумовство, всегда у кого-то находился брат, сват, сосед, который мог сделать звонок, если кого-то куда-то нужно было срочно положить. Если ты минчанин и ложишься в онкологию или РНПЦ психического здоровья, соседи по палате из регионов говорят тебе: «Из Минска? Значит, по блату».
И, по правде, кто из нас хотя бы один раз в жизни не приходил к доктору вот с этим вот знаменитым «Я от дяди»? Кстати, это можно оправдать: когда речь идет о здоровье и жизни родных тебе людей всегда хочется сделать больше, чем «так правильно». Больше, чем возможно.
Но сегодня ситуация несколько изменилась. Например, тем, кто раньше мог позволить себе, заболев, улететь в дорогую частную клинику, надеяться не на что: границы закрыты. Да, пока положение более-менее контролируемое, Льва Лещенко без вопросов госпитализируют и обеспечат надлежащий уход. Или устроят первоклассное лечение на дому для ведущей Авроры, которая недавно рассказала о том, как они с мужем переболели пневмонией — в домашних условиях, потому что не могли бросить ребенка и собаку.
Лечились они под наблюдением врача-пульмонолога, с постоянным контролем докторов из поликлиники, с возможностью забора крови на дому и капельниц. История в нынешних пугающих реалиях звучит очень оптимистично, и здорово, что семья успешно вылечилась. Но, по сути, этот рассказ еще и о привилегиях, которые в реальной жизни могут позволить себе единицы.
И если, не дай бог — перед глазами пример той же Италии — ситуация выходит из-под контроля и медики не справляются, уже все равно, кто ты есть и какие у тебя связи. Возможно, платные вип-палаты можно будет купить, то платных вип-реанимаций не будет точно: там вирус всех сравняет.
Что же касается закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования, то странно предполагать, что вместе с медицинской аппаратурой кому-то удастся купить в придачу и бригаду врачей. В них мы все-таки верим.
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Уравняет ли нас коронавирус или в очередной раз покажет, что даже здоровье можно купить? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Петрова.
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