Источник материала: Tut.by

В СМИ появились новости о том, что на фоне пандемии коронавируса богатые россияне стали массово скупать аппараты искусственной вентиляции легких — на них даже появились листы ожидания — и обустраивать временные домашние клиники. В США растет прибыль компаний, которые организовывают бункеры класса люкс , а миллиардеры решили обезопасить себя покупкой островов.

А итальянские журналисты ранее писали о том, что состоятельные люди могут позволить себе пройти тест на коронавирус даже без наличия симптомов, подчеркивая, что «ватные палочки диагностируют не только коронавирус, но и социальное неравенство» .​​​​​​ Уравняет ли нас коронавирус или в очередной раз покажет, что даже здоровье можно купить? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Петрова.



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Трудно спорить с тем, что все равны, но кто-то всегда равнее.

Социальное неравенство, когда дело касается здоровья, возникает уже на таком простом этапе, как поход к врачу. Когда есть деньги на консультацию в частном медицинском центре, вы приходите в свое время и сразу же заходите в кабинет, минимально контактируя с другими пациентами. Когда этих денег нет, поход в обычную поликлинику оборачивается многочасовым сидением в очередях среди толпы чихающих и кашляющих пациентов, таких же малообеспеченных, как и вы.

Кто-то передвигается по городу на автомобиле или может позволить себе такси, а кто-то вынужден дважды в день спускаться в метро или того хуже — ехать с пересадками на автобусах и маршрутках. Одни полностью самоизолируются и не выходят из дома даже в магазин, заказывая на дом продукты и готовую еду, а другие бегают по городу из района в район, потому что кто-то же должен эту еду доставлять .



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Богатейшая женщина России, основательница «WildBerries» Татьяна Бакальчук, призвала закрыть вообще все магазины , включая продуктовые, чтобы все ушли в онлайн, заказывали на дом и вообще никуда не выходили.

Видимо, некоторые даже не догадываются о том, что есть люди, живущие без компьютеров, смартфонов, интернета.

Что есть люди, которые даже в случае строгого карантина не смогут сидеть дома. Ведь кто-то должен ухаживать за лежачими пациентами в домах престарелых, за детьми в детских домах, кормить собак в приютах. Кто-то должен сидеть за кассой продуктового магазина и аптеки. Кто-то должен всех их возить на работу и обратно. Кто-то должен сидеть с их детьми.

Воспитатели, нянечки, продавцы, водители общественного транспорта, социальные работники, волонтеры. Что делать им? Очевидно, что все эти люди не входят число самых обеспеченных слоев населения, не располагают сколько-нибудь значимыми денежными накоплениями, не могут работать из дома, а потеря работы для них критична.

(Кстати, строгий карантин обнажает новые проблемы. Москвичи, еще недавно требовавшие введения карантина, уже наполнили фейсбук всевозможными жалобами . Начиная с того, что «мне не нравится покупать продукты в ближайшем магазине — хочу в любимую кулинарию, а в другие районы не пускают» до более серьезного: «не пропускают отвезти суп лежачей девяностолетней бабушке». Так что нам всем стоит приготовиться и продумать все нюансы — кто будет ухаживать за лежачим родственником? Закуплен ли именно тот кошачий корм, что вам нужен, потому что корм из ближайшего магазина кот не ест?)



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Говорят, что здоровье нельзя купить, но как будто бы мы не знаем, как это бывает на самом деле. Купить нельзя, но немного поспособствовать можно. В этой сфере всегда существовало кумовство, всегда у кого-то находился брат, сват, сосед, который мог сделать звонок, если кого-то куда-то нужно было срочно положить. Если ты минчанин и ложишься в онкологию или РНПЦ психического здоровья, соседи по палате из регионов говорят тебе: «Из Минска? Значит, по блату».

И, по правде, кто из нас хотя бы один раз в жизни не приходил к доктору вот с этим вот знаменитым «Я от дяди»? Кстати, это можно оправдать: когда речь идет о здоровье и жизни родных тебе людей всегда хочется сделать больше, чем «так правильно». Больше, чем возможно.

Но сегодня ситуация несколько изменилась. Например, тем, кто раньше мог позволить себе, заболев, улететь в дорогую частную клинику, надеяться не на что: границы закрыты. Да, пока положение более-менее контролируемое, Льва Лещенко без вопросов госпитализируют и обеспечат надлежащий уход. Или устроят первоклассное лечение на дому для ведущей Авроры, которая недавно рассказала о том, как они с мужем переболели пневмонией — в домашних условиях, потому что не могли бросить ребенка и собаку.

Лечились они под наблюдением врача-пульмонолога, с постоянным контролем докторов из поликлиники, с возможностью забора крови на дому и капельниц. История в нынешних пугающих реалиях звучит очень оптимистично, и здорово, что семья успешно вылечилась. Но, по сути, этот рассказ еще и о привилегиях, которые в реальной жизни могут позволить себе единицы.

И если, не дай бог — перед глазами пример той же Италии — ситуация выходит из-под контроля и медики не справляются, уже все равно, кто ты есть и какие у тебя связи. Возможно, платные вип-палаты можно будет купить, то платных вип-реанимаций не будет точно: там вирус всех сравняет.

Что же касается закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования, то странно предполагать, что вместе с медицинской аппаратурой кому-то удастся купить в придачу и бригаду врачей. В них мы все-таки верим.

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