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Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем (как у Пескова)
09.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин приобрел себе противовирусный бейдж,
Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию с прогулки с собакой. На штанах Кокорина виден блокатор вируса.
Вчера такой же бейдж
Принцип действия подобных блокаторов основан на «выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух». Разумеется, никаких доказательств, что эти бейджи как-то помогают в борьбе с коронавирусом (или другими вирусами) нет.
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Футболист опубликовал фотографию с прогулки с собакой.
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