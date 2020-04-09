Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем (как у Пескова)

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин приобрел себе противовирусный бейдж, пишет sports.ru.

Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию с прогулки с собакой. На штанах Кокорина виден блокатор вируса.





Вчера такой же бейдж был замечен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Принцип действия подобных блокаторов основан на «выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух». Разумеется, никаких доказательств, что эти бейджи как-то помогают в борьбе с коронавирусом (или другими вирусами) нет.