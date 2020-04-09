Паб «Торвальд» собирает деньги, чтобы готовить у себя обеды для витебских медиков

Источник материала: Tut.by

Арт-паб «Торвальд» объявил краудфандинг-кампанию, чтобы собрать деньги на приготовление обедов для витебских медиков, которые борются с эпидемией коронавируса.





«Почти 5 лет мы были главным местом сбора молодежи, городских активистов и просто добрых людей. Ежегодно на нашей площадке проходило более 300 мероприятий: концертов, презентаций, кинопоказов, интеллектуальных игр, встреч, мастер-классов, благотворительных ярмарок. Но сейчас Витебск находится в тяжелой ситуации из-за большого количества больных и потенциально больных COVID-19. И мы хотим помочь медикам нашего города», — объясняют работники арт-паба.

«Торвальд» предлагает готовить вкусную домашнюю еду для врачей: «У нас есть помещение, оборудование и дружная команда. С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников теплым полноценным питанием».

Следить за проектом и отчетностью можно будет по хештегу #віцебскдлямедыкаў в социальных сетях арт-паба: здесь , здесь и здесь . Дополнительная информация: +375 29 712−11−11 (Виталь, владелец арт-паба).