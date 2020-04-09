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Паб «Торвальд» собирает деньги, чтобы готовить у себя обеды для витебских медиков
09.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Арт-паб «Торвальд»
«Почти 5 лет мы были главным местом сбора молодежи, городских активистов и просто добрых людей. Ежегодно на нашей площадке проходило более 300 мероприятий: концертов, презентаций, кинопоказов, интеллектуальных игр, встреч, мастер-классов, благотворительных ярмарок. Но сейчас Витебск находится в тяжелой ситуации из-за большого количества больных и потенциально больных COVID-19. И мы хотим помочь медикам нашего города», — объясняют работники арт-паба.
«Торвальд» предлагает готовить вкусную домашнюю еду для врачей: «У нас есть помещение, оборудование и дружная команда. С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников теплым полноценным питанием».
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«У нас есть помещение, оборудование и дружная команда. С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников теплым...
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