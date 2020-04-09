ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Паб «Торвальд» собирает деньги, чтобы готовить у себя обеды для витебских медиков

09.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Арт-паб «Торвальд» объявил краудфандинг-кампанию, чтобы собрать деньги на приготовление обедов для витебских медиков, которые борются с эпидемией коронавируса.


«Почти 5 лет мы были главным местом сбора молодежи, городских активистов и просто добрых людей. Ежегодно на нашей площадке проходило более 300 мероприятий: концертов, презентаций, кинопоказов, интеллектуальных игр, встреч, мастер-классов, благотворительных ярмарок. Но сейчас Витебск находится в тяжелой ситуации из-за большого количества больных и потенциально больных COVID-19. И мы хотим помочь медикам нашего города», — объясняют работники арт-паба.

«Торвальд» предлагает готовить вкусную домашнюю еду для врачей: «У нас есть помещение, оборудование и дружная команда. С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников теплым полноценным питанием».

Следить за проектом и отчетностью можно будет по хештегу #віцебскдлямедыкаў в социальных сетях арт-паба: здесь, здесь и здесь. Дополнительная информация: +375 29 712−11−11 (Виталь, владелец арт-паба).

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У нас есть помещение, оборудование и дружная команда. С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников теплым...
 
Новости дня
Новости
 
9 апреля. В Беларуси выявлено 1486 случаев коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика