Предприятия Брестской области будут шить 250 тыс. масок в день

Источник материала: Виртуальный Брест

Швейные предприятия Брестской области будут выпускать 250 тыс. защитных масок в день, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время посещения Брестской детской областной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.





"Ситуацию с распространением коронавируса отслеживаем. Обстановка в области контролируемая, резких всплесков не видим. Но расслабляться не нужно. Предпринимаем меры, чтобы швейные предприятия активнее занялись пошивом масок. В медицинских учреждениях нет проблем. Хотя там тоже нужно немало - около 40 тыс. штук в день. Видим недостачу масок в аптеках (особенно в Бресте) для населения", - сказал Анатолий Лис.





В начале пандемии в Брестской области в день продавали около 60 тыс. защитных масок, сейчас - вдвое больше. "РУП "Фармация" заявляет о необходимости 250 тыс. штук. Предприятия легкой промышленности могут обеспечить этот объем. Выйдем на эти цифры и будем шить нужное количество. Населению не стоит волноваться, люди смогут защитить себя", - подчеркнул председатель облисполкома.



