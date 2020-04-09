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Предприятия Брестской области будут шить 250 тыс. масок в день

09.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Швейные предприятия Брестской области будут выпускать 250 тыс. защитных масок в день, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время посещения Брестской детской областной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятия Брестской области будут шить 250 тыс. масок в день

"Ситуацию с распространением коронавируса отслеживаем. Обстановка в области контролируемая, резких всплесков не видим. Но расслабляться не нужно. Предпринимаем меры, чтобы швейные предприятия активнее занялись пошивом масок. В медицинских учреждениях нет проблем. Хотя там тоже нужно немало - около 40 тыс. штук в день. Видим недостачу масок в аптеках (особенно в Бресте) для населения", - сказал Анатолий Лис.

Предприятия Брестской области будут шить 250 тыс. масок в день

В начале пандемии в Брестской области в день продавали около 60 тыс. защитных масок, сейчас - вдвое больше. "РУП "Фармация" заявляет о необходимости 250 тыс. штук. Предприятия легкой промышленности могут обеспечить этот объем. Выйдем на эти цифры и будем шить нужное количество. Населению не стоит волноваться, люди смогут защитить себя", - подчеркнул председатель облисполкома.

Предприятия Брестской области будут шить 250 тыс. масок в день

 
Теги: Брест
 
 
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  Швейные предприятия Брестской области будут выпускать 250 тыс. защитных масок в день, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время...
 
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