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Лукашенко обсудил с главой МЧС коронавирус и пожары
09.04.2020 14:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
9 апреля президент встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
Во время беседы Лукашенко призвал не забывать о других проблемах страны, упираясь лишь в одну (коронавирус). Президент в очередной раз подчеркнул, что ситуация «в этом страшном году» лучше, чем в прошлом, «то же самое и по пневмониям». Напомнив, что важнейшим элементом для власти является экономика, Лукашенко затронул тему пожаров.
Сейчас, обратил внимание президент, в стране стоит очень сухая погода. Повышает писки возникновения пожаров и привычка белорусов жечь траву по весне. «Пожары - наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты", - констатировал Лукашенко.
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9 апреля президент встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
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