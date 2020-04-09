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Лукашенко обсудил с главой МЧС коронавирус и пожары

09.04.2020 14:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

9 апреля президент встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.

Во время беседы Лукашенко призвал не забывать о других проблемах страны, упираясь лишь в одну (коронавирус). Президент в очередной раз подчеркнул, что ситуация «в этом страшном году» лучше, чем в прошлом, «то же самое и по пневмониям». Напомнив, что важнейшим элементом для власти является экономика, Лукашенко затронул тему пожаров.

Сейчас, обратил внимание президент, в стране стоит очень сухая погода. Повышает писки возникновения пожаров и привычка белорусов жечь траву по весне. «Пожары - наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты", - констатировал Лукашенко.

Президент поинтересовался у главы МЧС ситуацией с обеспечение пожаробезопасности и отметил, что на пожарах гибнет в разы больше людей, чем от коронавируса. "Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?" – поинтересовался президент у руководителя МЧС.

 
 
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9 апреля президент встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
 
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